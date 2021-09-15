Какова готовность образовательных учреждений к зиме?

Бишкек, "Саясат. kg". В ходе совещания обсуждены вопросы подготовки объектов образования к отопительному сезону, в том числе проведения и финансирования ремонтных работ на тепловых сетях.
Заместитель председателя кабинета министров КР Жылдыз Бакашова провела рабочее совещание по вопросу готовности образовательных организаций к осенне-зимнему периоду с участием заместителей полномочных представителей президента КР в областях и руководителей районных отделов образования.
В ходе совещания обсуждены вопросы подготовки объектов образования к отопительному сезону, в том числе проведения и финансирования ремонтных работ на тепловых сетях.
Жылдыз Бакашова отметила, что подача тепла в образовательные организации в осенне-зимний период должна быть бесперебойной и подчеркнула необходимость в завершении всех начатых ремонтных работ в установленные ранее сроки.
Участники совещания проинформировали о ведении подготовительных работ к ОЗП, в частности ремонтируются отопительные системы, со стороны местных органов власти закупается уголь.
«Финансирование и содержание отопительных систем входит в компетенцию местных органов и они должны подготовить котельные в школах и сдать их в рабочем состоянии до 1 ноября», — сказала Жылдыз Бакашова.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!