Какова готовность образовательных учреждений к зиме?

Бишкек, "Саясат. kg". В ходе совещания обсуждены вопросы подготовки объектов образования к отопительному сезону, в том числе проведения и финансирования ремонтных работ на тепловых сетях.

Заместитель председателя кабинета министров КР Жылдыз Бакашова провела рабочее совещание по вопросу готовности образовательных организаций к осенне-зимнему периоду с участием заместителей полномочных представителей президента КР в областях и руководителей районных отделов образования.

В ходе совещания обсуждены вопросы подготовки объектов образования к отопительному сезону, в том числе проведения и финансирования ремонтных работ на тепловых сетях.

Жылдыз Бакашова отметила, что подача тепла в образовательные организации в осенне-зимний период должна быть бесперебойной и подчеркнула необходимость в завершении всех начатых ремонтных работ в установленные ранее сроки.

Участники совещания проинформировали о ведении подготовительных работ к ОЗП, в частности ремонтируются отопительные системы, со стороны местных органов власти закупается уголь.

«Финансирование и содержание отопительных систем входит в компетенцию местных органов и они должны подготовить котельные в школах и сдать их в рабочем состоянии до 1 ноября», — сказала Жылдыз Бакашова.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org