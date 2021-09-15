Готовил захват власти. В МВД прокомментировали задержание Курсана Асанова

Следственной службой МВД КР начато досудебное производство, зарегистрированное в ЕРПП по статье «Насильственный захват власти» УК КР.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что в рамках расследуемого досудебного производства следствием установлено, что экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку и организацию насильственного захвата власти в нарушение Конституции.
«Курсан Асанов был задержан в качестве подозреваемого и водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — сообщили в МВД.
Напомним, Курсана Асанова вызвали на допрос под предлогом ознакомления с материалами уголовного дела о событиях октября 2020 года. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207090/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!