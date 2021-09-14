Подсудимым по делу Айзады Канатбековой вынесли приговор (видео)

Кроме этого, суд постановил взыскать солидарно с подсудимых 100 тыс. сомов в пользу потерпевших.



Сегодня, 14 сентября, в Первомайском райсуде Бишкека, где прошло очередное судебное разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой, подсудимым вынесли приговор.

Вернувшись из совещательной комнаты, председательствующая судья Салтанат Есенкулова объявила о признании виновными всех пятерых подсудимых - Сыймыка Молдосариева, Токон уулу Кубаныча, Рысбай уулу Ажикабыла, Замирбека Раманкулова и Орузбека Нурумбетова.

Так, Молдосариев, Рысбай уулу Ажикабыл и Орузбек Нурумбетов приговорены к 7 годам лишения свободы, Токон уулу Кубаныч и Замирбек Раманкулов - к 6 годам и 6 месяцам.

Кроме этого, суд постановил взыскать солидарно с подсудимых 100 тыс. сомов в пользу потерпевших.

Сестра Айзады Канатбекова Назгуль сообщила журналистам, что родные довольны приговором суда. "Я бы им хотела сказать, что они заслужили такой приговор суда, и надеюсь, за свою ложь они понесут наказание от Бога, ведь они им прикрываются", - сказала она.

5 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова похитили 26-летнюю Айзаду Канатбекову. Похищение попало на видео. Родные обратились за помощью в СМИ. 7 апреля пастух нашел автомобиль, в котором были тела девушки и парня, подозреваемого в ее похищении. Милиция задержала пятерых подозреваемых.



URL: https://kaktus.media/445944