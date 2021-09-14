Депутат: Задержание Акылбека Эшимова ставит под угрозу всех членов Центризбиркома

Задержание Акылбека Эшимова ставит под угрозу остальных членов Центризбиркома.
Такое мнение выразил на своей странице в социальной сети депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
Он отметил, что задерживать следует не Акылбека Эшимова, а получившего взятку.
«Акылбек Эшимов в последнее время активизировался в политике. Силовые органы должны задерживать не члена ЦИК, выступавшего посредником, а того, кто получил деньги. После этого испугались все члены Центризбиркома», — пишет депутат.
Источник: Медиа центр
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