Марат Усеналиев: «Если учитель взял деньги, будем привлекать к ответственности»

Сегодня 11 сентября, проходит пресс-конференция, посвящённая началу нового учебного года.

В ходе пресс-конференции начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Минобразования и науки Марат Усеналиев сказал следующее относительно сборов денег в школах.

«Если учитель взял деньги, будем привлекать к ответственности. Также если будут случаи сборов денег, то есть спецслужбы, а именно, милиция и суд.

Надо обращаться туда. К нам можно обратиться с вопросами, почему не хватает учебников, почему учителя не проводят уроки», — пояснил Усеналиев.

Источник: NazarNews, gezitter.org