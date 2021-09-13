Новый учебный год начнется с торжественных линеек

В общеобразовательных организациях 15 сентября пройдут торжественные линейки.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, по этому вопросу ведомство консультировалось с Минздравом. «Они не возражают, но желательно, чтобы торжественные мероприятия проходили на открытом воздухе. Если не позволят погодные условия, то в актовых залах по графику», — отметила она.

Надира Джусупбекова добавила, что новый учебный год начнется в традиционном режиме.



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