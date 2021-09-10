В Бишкеке половину школы занимает районный центр образования

В Бишкеке половину школы № 53 занимает районный центр образования.
Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщил депутат Сайдахмат Исмаилов.
Он напомнил, что депутаты уже поднимали вопрос о необходимости перевода РЦО в другое помещение.
«Есть поручение БГК, мэрии, рукаппарата. Говорили, что переехали, но только создали видимость», — сказал он.
Сайдахмат Исмаилов добавил, что школа расположена в микрорайоне «Восток-5». «Когда-то в ней обучались 2 тысячи 400 учеников, сейчас — 500-600. Половину занимает РЦО. Надо в срочном порядке изыскать им помещение, перевести. И сделать школу полноценной, тогда она будет развиваться. Там сейчас новый директор, она старается. Что значит «построить одну школу»? А здесь центр города, со всеми коммуникациями, условиями», — сказал он.
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