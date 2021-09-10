В Бишкеке появится мурал с изображением Айсулуу Тыныбековой

По ее словам, сейчас мурал рисуют на здании, расположенном в районе улиц Токтогула и Абдрахманова.

В Бишкеке появится мурал с изображением Айсулуу Тыныбековой. Фотографию в Twitter опубликовала Чолпон @yellwbluegreen.

По ее словам, сейчас мурал рисуют на здании, расположенном в районе улиц Токтогула и Абдрахманова.

Известно, что работу выполняет aрт-группа DOXA.

Напомним, Айсулуу Тыныбекова завоевала на Олимпийских играх в Токио серебряную медаль. Добавим, в начале недели стало известно, что в столице исчез один из первых муралов, созданных арт-группой DOXA, — «мальчик с лейкой». Торец дома, где он был нарисован, закрасили.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206709/