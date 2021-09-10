Ассоциация нефтетрейдеров КР: Запасов бензина хватит до конца октября

В Кыргызстане объемов автомобильного бензина хватит для обеспечения республики примерно до конца октября.
Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР, комментируя резкое повышении цены на бензин в результате уплаты экспортной пошлины.
В рамках соглашения между правительством Кыргызстана и России в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, индикативным балансом на 2021 год предусмотрены беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в следующих объемах: бензин – 460 тысяч тонн, дизтопливо – 485 тысяч тонн, авиатопливо – 100 тысяч тонн, нефть – 50 тысяч тонн.
"Федеральная таможенная служба России девятого сентября подтвердила что, на сегодня в КР поставлено 398 тысяч тонн бензина. Таким образом, согласно текущим темпам импорта и потребления, заложенных в балансе, объемов автомобильного бензина хватит для обеспечения республики примерно до конца октября 2021 года", - говорится в сообщении ассоциации нефтетрейдеров.
Ассоциация добавляет, что нефтетрейдеры полностью покрывают потребности республики в ГСМ, тем самым реализуя свою главную задачу по обеспечению Кыргызстана нефтепродуктами, не допуская при этом возникновения какого-либо дефицита.
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