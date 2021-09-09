Народные приметы на 9 сентября: погоду подскажет рябина

Христиане 9 сентября вспоминают мучеников Пимена и Анфису.
В народе в этот день было принято собирать рябину: ее использовали для приготовления отваров, варенья и вина. А еще гроздьями рябины было принято украшать дом: считалось, что это принесет счастье и мир в семью.
По рябине также предсказывали погоду. Например, если листья рябины к 9 сентября пожелтели, то осень будет теплой, а зима — морозной. Большой урожай — к сырой осени и суровой зиме. А вот если ягоды уже успели осыпаться, то зима будет теплой и снежной.
Существуют и другие приметы на этот день. Если гремит гром, то «бабье лето» будет теплым и долгим. Дождь целый день — к скорому похолоданию. А если на дубе много желудей, то стоит готовиться к морозной зиме.
источник: Погода Mail.ru
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