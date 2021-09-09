Мерьем Узерли не сдержала слез, слушая пение кыргызстанской исполнительницы Нурайым Азыкбаевой (видео)

Турецкая актриса, известная ролью Хюррем Султан, поблагодарила певицу за душевную песню

Знаменитая турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», не сдержала слез во время пения кыргызстанской исполнительницы Нурайым Азыкбаевой. Пост благодарности и восхищения Мерьем Узерли написала в соцсети.

«Ваша энергия, исполнение, красивый голос и песня, то, как с любовью вы приветствовали нас, пели нам, очень глубоко тронуло мое сердце, — написала актриса. — Спасибо, что дали мне возможность это прочувствовать. Вы замечательный артист» .

Напомним, актриса Мерьем Узерли приехала в Бишкек на презентацию нового кинопроекта Asian World Film Festival, Aitysh USA, который ежегодно будет проходить в Стамбуле.

vesti.kg

