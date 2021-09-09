Мерьем Узерли не сдержала слез, слушая пение кыргызстанской исполнительницы Нурайым Азыкбаевой (видео)

Турецкая актриса, известная ролью Хюррем Султан, поблагодарила певицу за душевную песню
Знаменитая турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», не сдержала слез во время пения кыргызстанской исполнительницы Нурайым Азыкбаевой. Пост благодарности и восхищения Мерьем Узерли написала в соцсети.
«Ваша энергия, исполнение, красивый голос и песня, то, как с любовью вы приветствовали нас, пели нам, очень глубоко тронуло мое сердце, — написала актриса. — Спасибо, что дали мне возможность это прочувствовать. Вы замечательный артист» .
Напомним, актриса Мерьем Узерли приехала в Бишкек на презентацию нового кинопроекта Asian World Film Festival, Aitysh USA, который ежегодно будет проходить в Стамбуле.
vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!