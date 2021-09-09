Митинг в честь дня рождения Атамбаева не состоится

Запланированный в Бишкеке митинг в честь дня рождения экс-президента Алмазбека Атамбаева не состоится.
Вместо него состоится праздничное мероприятие в селе Кок-Таш, об этом сообщил депутат Рыскелди Момбеков телеканалу «Апрель».
«В связи с ростом числа намеренных участвовать в митинге людей, я внес такое предложение в оргкомитет. Если будут другие люди, то будут предприняты иные действия и прозвучат другие требования. А ответственность лежит на нашей шее. Это может раскачать политическую стабильность перед выборами. Мы прияли решение не проводить митинг, учитывая, что может быть нанесен ущерб авторитету партии, а также политическую, социально-экономическую ситуацию. Планировалась политическая акция, вместо нее будет проведено культурное мероприятие. Его организуют родственники [Атамбаева]. Кадыр и Сейит [сыновья Атамбаева] тоже согласились с данным предложением», — сказал Момбеков.
До этого сообщалось, что 17 сентября в честь дня рождения Алмазбека Атамбаева у «Форума» в Бишкеке состоится митинг.
Источник: Медиа центр, gezitter.org
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