В авиакомпании рассказали, кто нанял самолет и экипаж для доставки груза в Афганистан

Красный Полумесяц Кыргызстана не имеет никакого отношения к перевозке гуманитарного груза в Афганистан.
Об этом сообщили в обществе, комментируя информацию Агентства гражданской авиации о доставке груза в Кабул.
Позже в АГА уточнили, что это был гуманитарный груз по линии Красного Полумесяца Объединенных Арабских Эмиратов.
В самой компании "Сапсан", осуществившей доставку груза в Кабул, Kaktus.media сообщили, что правительство ОАЭ наняло самолет и экипаж для доставки продовольствия и медикаментов по линии Красного Полумесяца страны.
"Так как местный рынок не нуждается в таких перевозках, авиакомпания работает по разным направлениям. Нам заказали доставку в Кабул, мы ее осуществили. Было два рейса", - рассказали представители компании.
На вопрос о том, какая грузоподъемность у самолета Ил-76, который летал в Афганистан, они ответили, что 50 тонн.
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