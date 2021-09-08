20 из 120 вернутся назад?

20 депутатов из нынешнего созыва Жогорку Кенеша могут быть переизбраны в следующий созыв.

Депутат ЖК Сайдулла Нышанов не исключает такую возможность.

По его словам, находящиеся на верхушке партийного списка депутаты платили за такую возможность от 100 тысяч до 1 млн долларов, поэтому они были уверены, что купили себе мандат и на работу можно не ходить. Из-за этого парламент показал себя в дурном свете перед народом.

Интересно, откажутся ли от такой практики после внесения изменений в выборное законодательство или ничего не поменяется? Мнения по этому поводу звучат разные. Одни говорят, что отныне олигархи не смогут быть уверены в том, что будут избраны, другие утверждают, что партийные лидеры как и раньше будут продавать места в верхушке списка. Интересно, как внедрение системы преференциального голосования помешает выкупу мандатов?

Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 08.09.2021 / стр. 5, gezitter.org