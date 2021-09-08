Ежегодно ОТРК получает 371 миллион сомов из республиканского бюджета

В штат ОТРК входит 760 человек.

Об этом на заседании парламента сообщил гендиректор телеканала Бактияр Алиев.

По его словам, сотрудники работают на шести телеканалах, трех радио и на сайте, входящих в корпорацию. Ежегодно из госказны канал получает 371 миллион сомов.

Глава телеканала ответил, что в 2020 году, предоставляя эфирное время и размещая бегущую строку, корпорация заработала 2 миллиона 900 тысяч сомов, за размещение контента — 723 тысячи.

«Я считаю, что 371 миллион сомов — это мало, поскольку в корпорацию входит шесть телеканалов. Всю социальную нагрузку ОТРК берет на себя. Бюджет утверждает в первую очередь наблюдательный совет, а потом Минфин и парламент. После парламентских выборов в 2020 году ОТРК заработала 41 миллион сомов, от рекламы — 38 миллионов сомов, от сдачи в аренду оборудований и помещений — 1 миллион 7 тысяч сомов, размещения контента — 723 тысячи сомов, грантов и спонсоров — 3 миллиона 549 тысяч сомов», — сказал Бактияр Алиев.



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