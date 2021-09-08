"Тампоны из пауков, слоновий навоз во влагалище". Жуткие средства контрацепции прошлого

История противозачаточных средств уходит своими корнями в глубокую древность.

В прошлом люди использовали множество странных способов контрацепции. О том, когда человечество начало использовать методы регулирования рождаемости и что это были за методы, рассказала клинический руководитель клиники Альянса по репродуктивному здоровью, врач-гинеколог Светлана Коздрович (публикуем в сокращенном виде):

- Многие думают, что современные методы контрацепции - несовершенны и опасны. Но после сравнения с древними средствами приходит понимание, что не все так плохо.

История противозачаточных средств уходит своими корнями в глубокую древность.

Прерванный половой акт и Онан

Первым способом предохранения от беременности был прерванный половой акт. К нему прибегал библейский Онан, принуждаемый отцом к совокуплению с женой брата. Весь грех его заключался в извержении семени на землю, а не в лоно женщины. поэтому широко распространенный термин "онанизм" на самом деле употребляется неверно.

В начале X века персидский врач описал ряд древних методов контрацепции, включая прерванный половой акт и архаичные барьерные приспособления. В конце того же века его земляк Авиценна посвятил этому вопросу главу своего канона о врачебной науке.

Настойки трав

К наиболее гуманным методам контрацепции можно отнести использование различных настоек трав. В их состав входили лопух, имбирь, молочай, можжевельник, мандрагора и другие. Самые настойчивые после полового акта четыре дня жевали петрушку. Имеются данные, что все эти растения обладают лишь слабым противозачаточным эффектом.

Была еще одна настойка, которая одно время пользовалась популярностью у мужчин, - это настойка из экстракта хлопка. Однако со временем выяснилось, что она приводит к бесплодию. И от нее отказались.

Гиппократ рекомендовал женщинам жевать дикую морковь. Значительно позже в процессе научных исследований выяснилось, что она действительно нарушает репродуктивные функции.

Спермициды

Для предотвращения нежелательной беременности в древние времена широко применялись спермициды - вещества, разрушающие сперматозоиды. Древние египтяне спермицидом считали крокодилий навоз. Из него они изготавливали смесь, использующуюся перед половым актом. В состав смеси помимо навоза входил хлопок.



Это не единственный контрацептив в Древнем Египте. К примеру, Клеопатра использовала пропитанные уксусом морские губки.

Тампоны

Гречанки в древности для предотвращения нежелательной беременности использовали тампоны из слоновьего навоза. Кроме того широко применялись тампоны из пауков. Их живьем вводили во влагалище.

Древнегреческие философы рекомендовали женщинам после полового акта для удаления мужской спермы сразу после секса подмыться и походить, а также хорошо чихнуть.

В Древнем Китае применяли ртуть, которую женщины вводили себе во влагалище.

В Древней Руси самым распространенным средством было спринцевание мочой. Причем моча использовалась как своя, так и сексуального партнера.

Древние арабы практиковали тампоны, пропитанные бальзамами, которые вводили глубоко во влагалище.

В Советском Союзе дела с контрацепцией обстояли плохо, так как государство приветствовало и одобряло высокую рождаемость. Поэтому женщины также прибегали к народным методам: спринцевались уксусом, марганцовкой, использовали хозяйственное мыло, кусочки лимона, аспирин.

Спирали

Внутриматочные спирали применяли еще в глубокой древности: первоначально для животных, когда во время длительных переходов по пустыне верблюдицам во внутрь помещали специальные влагалищные камешки, чтобы предотвратить крайне нежелательную в подобной ситуации беременность.

(...) В Средневекой Европе применение противозачаточных средств было резко ограничено христианской церковью. Но было разрешено применение пессариев (устройство, которое вводится во влагалище для поддержания внутренних органов малого таза). Некоторые пессарии закрывали канал шейки матки и препятствовали тем самым проникновению в нее сперматозоидов. Их делали из металла, пробки и дерева, покрытого воском. А также их стали делать из резины.

К сожалению, частота инфицирования была очень высока. И с тех пор при применении внутриматочных средств на первый план вышла проблема предупреждения инфекций.

Немецкий ученый Грефенберг опубликовал первый удачный опыт практического применения специального кольца - модифицированное кольцо Рихтера. Постепенно они были заменены на внутриматочные спирали.

Презервативы

Первое упоминание презервативов и подобных средств появляется еще в Древней Греции. Согласно легендам, царя Миноса прокляла жена, и он вместе со спермой начать извергать змей и скорпионов. Чтобы защитить своих любовниц, царь Минос и создал первый прототип женского презерватива - специальное средство из мочевого пузыря козы.

В Африке в древности использовались мужские презервативы из кожи крокодила. В Китае изготавливали презервативы из шелка. В Европе - из хлопка, кишок животных или рыбьего пузыря. Они были многоразовыми и после применения изделия вымачивали в спермицидных растворах, сушили и прятали до следующего использования.

История презерватива насчитывает по крайней мере 400 лет. Самый старый презерватив, дошедший до наших дней, найден в Швеции и датируется 1640 годом.

В 1880 году появились первые изделия из латекса.



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