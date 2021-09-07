Омурбек Абдырахманов: Если хочешь жить как предки – откажись от нынешних технологий

Бишкек, "Саясат. kg". В каждой эпохе будет своя культура, традиция, одежда и технологические достижения

Экс-депутат Омурбек Абдырахманов ответил гражданину, который раскритиковал отдыхающих на Иссык-Куле девушек и заявил: «Наши предки не носили купальники».

«Твои предки не ездили на машине, не строили дома, не смотрели телевизор, не летали на самолете, не знали букв, не пользовались интернетом, не разговаривали по мобильному телефону, не сидели в Фейсбуке… Ты откажись от всего этого, подай пример, а потом призывай других…

В каждой эпохе будет своя культура, традиция, одежда и технологические достижения… Человек, который не идет в ногу со временем, мечтает о прошлом, одичает, как талибы…» — сказал он.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org