Мэрия представит программу развития Бишкека через три месяца.
Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по местному самоуправлению и работе с общественными организациями сообщил руководитель аппарата мэрии Миргазы Исаков.
По его словам, на это время структура управления муниципалитета останется старой. «По закону в течение семи дней избранный мэр должен внести проект структуры управления в Бишкекский городской кенеш. Но этого срока недостаточно для разработки действенной программы развития и структуры. Поэтому пока внесем старую», — отметил он.
Депутат Олег Попиков отметил, что сегодня акимиаты, МТУ недееспособны. «А именно они то звено, что непосредственно работают с населением, выполняют черновую работу. Но у акимиата забрали всю власть. Они стали как мальчики для битья. О МТУ уже и не говорю. Ситуация аховая. Необходимо учесть это при рассмотрении структуры», — отметил он.
Миргазы Исаков добавил, что мэр направил в БГК письмо о включении желающих депутатов в состав рабочей группы, которая будет заниматься формированием структуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206226/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!