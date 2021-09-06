Талибы применили против протестующих женщин слезоточивый газ

Несколько женщин, по их словам, были избиты.



"Талибан" применил слезоточивый газ против протестующих, большинство из которых были женщинами, требовавшими защиты своих прав при новом руководстве страной. Об этом сообщает TOLOnews.

По словам одного из активистов, талибы напали на митингующих, когда те приблизились к президентскому дворцу. Несколько женщин, по их словам, были избиты.

"Двадцать пять лет назад пришедшие в Кабул талибы не разрешили мне ходить в школу. Я училась после падения "Талибана", прилагала усилия для лучшего будущего. Я не допущу, чтобы это достижение было потеряно", - сказала журналист Азита.

"Талибан" заявил, что у них не было другого выбора, кроме как применить слезоточивый газ против "вышедших из-под контроля протестующих".

Акции протеста прошли в Кабуле и Герате после того, как талибы заявили, что женщины не смогут занять высокие посты в будущем правительстве.



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