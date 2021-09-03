Как можно преодолеть энергетический кризис?

Бишкек, "Саясат. kg". Конечно, с соблюдением международных стандартов экологии и безопасности.
«Президент Казахстана, господин Токаев выступил с обращением к парламенту и к народу. Одной из основных тем была нехватка электроэнергии, по его словам, даже энергии солнца, ветра и воды не хватит…
В качестве альтернативы предложил перейти к атомной или зелено-водородной электростанции. Конечно, с соблюдением международных стандартов экологии и безопасности.
А наша энергетика в эти дни опирается только на гидроэнергетику, все мы наблюдаем за Токтогульским водохранилищем и беспокоимся – наполнится оно водой или нет…
А почему бы нам не задуматься об атомных электростанциях, что нам терять? Климат меняется, ледники тают, специалисты не устают повторять – воды будет меньше…
Что скажут по этому поводу специалисты-энергетики? Не останемся ли мы в итоге ни с чем, если так и дальше будем уповать только на Токтогульское водохранилище?..» — пишет политолог Алмазбек Акматалиев на своей страничке в социальных сетях.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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