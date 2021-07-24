Тундук на могиле Чингиза Айтматова восстановили

Тундук на могиле народного поэта Чингиза Айтматова восстановили.
Об этом на странице в соцсети сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.
По ее словам, она вместе с сыном писателя Аскаром Айтматовым посетила мемориальный комплекс, чтобы возложить цветы, почтить память писателя и жертв Уркуна 1916 года, прочитав куран.
«Тундук был восстановлен вчера за несколько часов. В данное время ведется его покраска. Хорошо, что ситуация с тундуком разрешилась так скоро», — написала она.
Ранее информация о том, что с могилы писателя убран и спущен на землю тундук вызвала большой резонанс.
Источник: govori.tv, gezitter.org
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