В Кыргызстане начались съемки полнометражного художественного фильма "Семетей – сын Манаса".
В Кыргызстане начались съемки полнометражного художественного фильма "Семетей – сын Манаса". Сценаристом и продюсером этого международного проекта является Омурзак Толобеков, который ранее в интервью редакции VB.KG рассказал, что проект поддержал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
Режиссерами фильма являются Дархан Кожохан и Эгемберди Бегалиев, а исполнительный продюсер Жолдошбек Жанжигитов. Креативный продюсер Нурлан Мамакеев. Оператор – Айбек Жангазиев и художник-постановщик Садыр Сагымбаев.
URL: https://www.vb.kg/403895
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!