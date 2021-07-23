Бакыт Шаршеев, председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас»: Надеюсь, что в скором времени мы порадуем наших граждан новыми самолетами и низкими ценами на билеты

Бишкек, "Саясат. kg". Только по финансовым показателям мы обогнали 2019 год на 600 млн сомов.

- Бакыт Октябрьевич, вот уже полгода, как вы занимаете должность генерального директора ОАО «МАМ». Ваше назначение было воспринято критично. Оглядываясь назад, как вы сами оцениваете свою работу сейчас?

- Показатель не только моей работы, но и всего коллектива ОАО «МАМ» - цифры. А они, как известно, вещь упрямая. Скажу только, что на сегодняшний день мы уже превысили показатели 2019 года, который считался самым успешным за всю историю работы ОАО «МАМ». Только по финансовым показателям мы обогнали 2019 год на 600 млн сомов. И останавливаться на этом мы не собираемся. Ну а оценку нашей работе, моей работе, думаю дадут авиапассажиры и, конечно же, руководство страны.

- Как вам это удалось, особенно с учетом пандемии и всех сопутствующих сложностей и кризисов?

- Действительно, в прошлом, 2020 году кризис ударил по всей мировой экономике. Но авиация – одна из отраслей, которая пострадала очень серьезно - авиасообщение как между странами, так и внутри государств было отменено вообще. Так что в плане показателей 2020 год мы вообще не рассматриваем. Президент Садыр Жапаров передо мной, как новым руководителем, поставил задачу увеличить количество рейсов, увеличить географию полетов и тем самым снизить цены на билеты, конечно же повысить доходность компании. И, несмотря на все сложности, мы эту задачу выполнили.

Мы не просто увеличили количество рейсов – мы привлекли новые авиакомпании, которые до этого в Кыргызстан вообще не летали. Открылось много новых рейсов в страны и города куда с которыми у нас раньше не было авиасообщения. Только в с Россией открыты 15 авиарейсов в города миллионники, или например Туркестан (Казахстан). После долгого простоя, возобновили свои рейсы такие компании как Jazeera Airways, Varesh Airlines, Air Arabia в Шарджу (ОАЭ), Кувейт и Мешхед (Иран).

Как пример могу привести работу аэропорта «Иссык-Куль» в Тамчы. На сегодняшний день выполняется 23 рейса в неделю (6 внутренних, 17 международных). Если раньше он работал практически только в летний сезон, то теперь самолеты летают в круглогодичном режиме в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и другие города России. Также стоит отметить, что начала летать на регулярной основе авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва-Тамчы-Москва 3 раза в неделю. Таким образом авиакомпании международного уровня подтвердили соответствие всем требованиям по уровню безопасности полётов, качества обслуживания международного аэропорта «Иссык-Куль».

Увеличилось количество не только международных авиарейсов, но и внутренних. Так в туристический сезон аэропорт «Иссык-Куль» принимает рейсы из Оша и Джалал-Абада.

И все эти показатели, я считаю, не предел.

- Все-таки хотелось бы понимать, когда же стоимость авиабилетов вернется к прежним, доковидным показателям?

- Хочу особо отметить, что ОАО «МАМ» никоим образом не влияет на ценообразование авиабилетов. Но даже несмотря на это мы предприняли все возможные усилия, чтобы цены снизились. Благодаря тому, что мы добились увеличения рейсов и расширения географии полетов, была создана здоровая конкуренция, и цены на билеты снизились. И это в том числе и наша заслуга. Например, если в конце 2020, в начале 21 года стоимость билетов в Москву доходила до 85 тысяч, сейчас она колеблется от 25 до 32 тысяч сомов. Конечно, эти цифры еще не приблизились к доковидным, но работа в этом направлении продолжается. Основная проблема в том, что по-прежнему мало регулярных рейсов, увеличение произошло за счет чартерных рейсов. В частности по регулярным рейсам с Россией ведутся переговоры между министерствами наших стран.

- Коронавирус никуда не ушел, более того, сейчас идет третья, очень серьезная волна. Какие меры безопасности вы принимаете для недопущения распространения вируса?

- Можно сказать, что наши сотрудники находятся на «ковидной» передовой, ведь они первыми встречают прибывающих пассажиров. В таком потоке людей распространение инфекции предусмотреть и предотвратить на 100% просто невозможно. Поэтому конечно же мы очень серьезно соблюдаем все меры предосторожности – масочный режим, сотрудники на некоторых позициях работают в средствах индивидуальной защиты, несколько раз в день проводится дезинфекция помещений, залов. К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, у нас очень много заболевших сотрудников. Несмотря на это мы бесперебойно обеспечиваем работу аэропортов и комфорт и безопасность пассажиров.

- Вы много говорите об успехах, реализации планов, но есть и неприятные новости – буквально недавно в СМИ появилась информация, что у компании «Интэк» нет топлива для заправки самолетов.

- Да, была небольшая заминка с топливом, но не такая серьезная, как это освещалось в СМИ. Для понимания. «Интек» - дочерняя компания ОАО «МАМ», которая занимается поставкой топлива и заправкой самолетов. Есть еще две компании, которые заправляют самолеты – «Газпром» и «АККА». Что касается этого инцидента, то была задержка от российского поставщика топлива, буквально несколько дней. Но «Интэк» за счет резервных запасов выполнял свои обязательства. На сегодняшний день ситуация нормализовалась, и надеемся, что больше нас поставщик не подведет.

- А как вы прокомментируете отмену 15 бесплатных минут парковки у аэропорта «Манас»? Люди очень недовольны!

- Сразу хочу отметить, что руководство ОАО «МАМ» рассмотрело многочисленные обращения и жалобы граждан и рекомендовало управляющей компании все же вернуть бесплатные 15 минут. Компания нашла такую возможность. Но должен объяснить, что отмена этих 15 минут была все же обоснована.

Кроме того хочу напомнить нашим пассажирам, что уже несколько недель в интересах и для удобства пассажиров и провожающих открыта эстакада, куда можно подниматься круглосуточно, бесплатно, и спокойно высаживать пассажиров. Кроме того допуск на эстакаду разгрузил вход на первом этаже, это предотвращает будет опасную в условиях пандемии скученность людей.

Через дорогу от аэропорта есть еще альтернативная парковка с оплатой 40 сомов в час – там тоже есть режим 15 бесплатных минут. Рядом - и вовсе бесплатная парковка.

Так что об ущемлении интересов пассажиров не может быть и речи. Наоборот, мы делаем все для удобства, комфорта и безопасности граждан.

Что касается стоянки непосредственно перед аэропортом и бесплатных 15 минутах, то изначально они предоставлялись для того, чтобы такси и провожающие, которые привозят пассажиров в аэропорт «Манас», могли спокойно высадить пассажиров и уехать.

Сегодня основная масса автомобилей, которые стоят на стоянке – это таксисты. И что они придумали – стоят 15 минут, потом выезжают со стоянки, и заезжают обратно. Естественно за услуги стоянки они таким образом не платили, нанося, по сути, ущерб обслуживающей стоянку нашей дочерней компании, которая несет расходы на технику, зарплату персонала, уборку и т.д. И этот вопрос мы будем решать.

- Бакыт Октябрьевич, вернемся к планам. Вы упоминали, что по поручению президента Садыра Жапарова вы уже расширили географию полетов, увеличили количество авиакомпаний, которые летают в Кыргызстан, авиарейсов, что послужило снижению цен на билеты. А какие еще планы, и, сразу вопрос, какие задачи пока не реализованы?

- Добавлю, что мы увеличили количество авиарейсов не только в международном направлении, но и внутри республики. Например, увеличили количество рейсов в аэропорты «Баткен» и «Исфана» до 3 рейсов в неделю, предоставляя возможность добраться до столицы Кыргызстана и отдалённых регионов страны за 1 час.

По российскому направлению сегодня есть рейсы практически во все города-миллионники - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Калуга, Оренбург, Самара, Казань, Нижний-Новгород, Кемерово, Минеральные воды, Тюмень и другие. Открыты новые направления в Туркестан (Казахстан), возобновлены рейсы в Шарджу (ОАЭ), Кувет, Мешхед (Иран). К нам пришли такие авиакомпании, как «Северный ветер», «Россия», обеспечивая прямые маршруты в города миллионники России, также казахский лоукостер «Флай Арыстан».

Так что да, срочные задачи мы выполнили, но есть еще стратегические. И одна из самых важных – улучшить условия для работников ОАО «МАМ». Как я уже неоднократно подчеркивал, самый большой наш капитал – это наши сотрудники. Если во время пандемии по объективным и независящим от нас причинам случались перебои с выплатой зарплаты, то сейчас выдаем без задержке, начисляются премии. И, надеюсь и делаю все для решения этого вопроса, что не за горами и повышение зарплат. На протяжении 10 лет размеры окладов, к сожалению, не пересматривались. А для нас очень важно, чтобы наши работники получали хорошую зарплату.

В планах - реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Манас». За все время существования «Манаса» проводились только мелкие работы по поддержанию полосы. Предварительная оценочная стоимость работ - 70-90 млн долларов. И сейчас мы ведем переговоры с инвесторами, выбираем наилучшие предложения. Работа предстоит серьезная.

Также нужно понимать, что ОАО "МАМ" это не только аэропорт "Манас", это еще 11 аэропортов, в т.ч. региональные, где также нужны ремонтные работы взлетной полосы. Мы уже привлекли турецких инвесторов, идет подготовка к реконструкции аэропорта в Кербене строительству новой полосы в аэропорту Баткена. Некоторые работы планируем провести за счет собственных средств ОАО "МАМ".

Все работы по ремонту и реконструкции проводятся и будут реализованы в соответствии с современными мировыми техническими стандартами, и должны вывести инфраструктуру ОАО «МАМ» на международный уровень. Это одна из главных задач.

- Какие еще планы на будущее, долгосрочные?

Мы разработали стратегию развития до 2025 года, куда входит улучшение взлетно-посадочных полос, что выведет нас на международный уровень, аэровокзалов, покупка новой современной техники.

Есть у нас еще один очень хороший проект, связанный с государственной авиакомпанией "Эйр Кей ДЖи". Пока что компания выполняет только литерные рейсы борта №1. Этим рейсом пользуется президент и наши государственные делегации. Вместе с руководством страны было принято решение приобрести для этой авиакомпании самолеты, которые для начала будут обслуживать внутренние рейсы. Когда мы с вами говорили про цены на международные рейсы мы не затронули вопрос, что цены на внутренние рейсы также выросли и по-прежнему высоки, и их нужно понижать для удобства пассажиров. Если наша государственная компания Эйр Кей Джи приобретет дополнительные самолеты, цены на билеты будет ниже и на эти рейсы и, в результате здоровой конкуренции, и у других авиакомпаний. Надеюсь, что в скором времени мы порадуем наших граждан новыми самолетами и низкими ценами на билеты.

- Что ж, успехов вам и реализации всех намеченных планов. Мы все этого очень ждем!