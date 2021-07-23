Министрам и акимам дадут неприкосновенность

Проектом закона о кабинете министров предлагается наделить неприкосновенностью министров и акимов.

На заседании Жогорку Кенеша 22 июля Каныбек Иманалиев напомнил, что в мировой практике только президенты и депутаты обладают неприкосновенностью.

«Это не закон, это диагноз деградации юридического сообщества», — сказал он.

Жанар Акаев заявил, что закон о наделении неприкосновенностью министров и акимов вытекает из спора за влияние двух персон.

«В этом проекте закона написано, что ГКНБ без согласия президента не может задержать министров, акимов. Члены правительства, вы пишете закон для двух сидящих во власти лиц. Такого закона нет даже в Узбекистане и Таджикистане, возможно, есть в Туркменистане. Нельзя писать закон в угоду чьим-то амбициям», — сказал Жанар Акаев.

Источник: ПолитКлиника, gezitter.org/