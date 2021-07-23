Анкара: Предложено лишить Орхан Инанды свободы на 22 года

Как сообщает Генеральная прокуратура Анкары, обвинительное заключение, подготовленное Бюро расследований террористических преступлений, направлено в Верховный уголовный суд.

Генеральная прокуратура Анкары подала в суд на руководителя ФЕТО в Средней Азии Орхана Инанды, обвинив его в «управлении вооруженной террористической организацией» и попросив для него 22 года тюремного заключения. Об этом написали турецкие издания.

На главу террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО) по Средней Азии Орхана Инанды было возбуждено уголовное дело по статье «Управление вооруженной террористической организацией».

Как сообщает Генеральная прокуратура Анкары, обвинительное заключение, подготовленное Бюро расследований террористических преступлений, направлено в Верховный уголовный суд.

В обвинительном заключении для Инанды за «управление вооруженной террористической организацией» требуют наказания в виде тюремного заключения от 15 до 22 лет 6 месяцев.

Напомним, президент сети кыргызско-турецких лицеев «Сапат» (прежний «Себат») Орхан Инанды перестал выходить на связь вечером 31 мая. Приблизительно в 4:00 утра его машина была обнаружена на улице Малдыбаева.

О транспортировке Орхана Инанды в Турцию турецкие средства массовой информации написали 5 июля со ссылкой на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщал TRT Haber, об этом Эрдоган сказал после заседания кабинета министров.

По его словам, «один из так называемых высших руководителей FETO» был схвачен и доставлен в Турцию. Операцию провела турецкая Национальная разведывательная организация.

«В нашу страну доставили Орхана Инанды, генерального директора FETO в Центральной Азии», — заявил Эрдоган.

Источник: koom.press, gezitter.org/