Коронавирус: Депутат предложил коллегам вакцинироваться, чтобы подать пример населению

Депутат Бактыбек Турусбеков предложил коллегам вакцинироваться от коронавируса, чтобы подать пример населению.
Как отметил он на парламентском заседании 22 июля, в стране самые низкие показатели по вакцинации.
«Чего мы ждем? Почему нет пропаганды по телевизору? Может быть, депутаты ЖК как пример должны вакцинироваться? Красные зоны в больницах переполнены. Кто ответит?» — спросил он.
«Ответит правительство Кыргызстана», — ответил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.
«А страдает народ. По каким протоколам лечат красных зонах? Поступают разные жалобы. Я бы пожелал, чтобы вакцинация была более активной», — сказал депутат.
«Да, вы правы. Мы отстали по вакцинации населения», — признал А. Жапаров.
Источник: Баракелде, gezitter.org/
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