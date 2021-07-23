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Коронавирус: Депутат предложил коллегам вакцинироваться, чтобы подать пример населению

Депутат Бактыбек Турусбеков предложил коллегам вакцинироваться от коронавируса, чтобы подать пример населению.

Как отметил он на парламентском заседании 22 июля, в стране самые низкие показатели по вакцинации.

«Чего мы ждем? Почему нет пропаганды по телевизору? Может быть, депутаты ЖК как пример должны вакцинироваться? Красные зоны в больницах переполнены. Кто ответит?» — спросил он.

«Ответит правительство Кыргызстана», — ответил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

«А страдает народ. По каким протоколам лечат красных зонах? Поступают разные жалобы. Я бы пожелал, чтобы вакцинация была более активной», — сказал депутат.

«Да, вы правы. Мы отстали по вакцинации населения», — признал А. Жапаров.

 

Источник: Баракелде, gezitter.org/

           

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