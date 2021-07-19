Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 19 июля 2019 года

Самым жарким в Бишкеке было 19 июля 2019 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».
В тот день в столице зафиксировали +40,8 градуса.
Самым холодным — 19 июля 1982-го, когда температура составила +12,6 градуса.
Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.
Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25,5 градуса.
За все время наблюдений самым теплым был июль 2019 года со средней температурой +28,7 градуса.
Самым холодным — июль 1898-го со среднемесячной температурой +21,8 градуса.
Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 19 июля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +18-20 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +33-35 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201307/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!