Адиль Турдукулов, молодой активист: «Неправильно взваливать только на власть чистое проведение выборов»

А.Турдукулов: "Сейчас в нашей стране больше опасности от подкупа голосов, чем от административного ресурса"

- Адиль мырза, время летит как птица, мы подошли к призам выборов. Скажите, смогла ли власть создать условия для проведения чистых выборов?

- Сегодняшняя власть изо всех сил стремится провести выборы чисто на основе конкуренции. Ведь по правде говоря по Конституции даже с приходом оппозиционных партий в парламент они не смогут составить конкуренцию исполнительной власти или лично Садыру Жапарову, будут слабыми.

Но для власти есть другая опасность, недовольные стороны под предлогом «были несправедливые, нечистые выборы» проведут митинг, есть вероятность создания предпосылки к шумным конфликтам. Зная об этом, власть действует для проведения чистых выборов. Здесь надо подчеркнуть, в реальности ответчик за чистое проведение выборов – это не только власть.

Наряду с властью в равной мере обязаны провести чистые выборы гражданское общество, средства массовой информации и кандидаты. Вот почему неправильно взваливать только на власть чистое прохождение выборов.

- Не произойдет ли в день выборов подкуп голосов?

- Сейчас в нашей стране больше опасности от подкупа голосов, чем от административного ресурса. Потому что более половины нашего народа живет в бедности. Особенно после пандемии усилился социальный кризис, на первое место вышла дороговизна. С прошлого года называется, как самая главная проблема. Поэтому именно в день голосования на выборах могут происходить подкупы голосов в массовом порядке. Например, появились ведь другие новые формы как электронные кошельки. Эта опасность есть обязательно.

- Вы видите агитационные работы, по вашей оценке, какие партии пройдя 5-процентный порог, могут выйти вперед?

- По-моему, в первом ряду, наверное, пройдут называемые провластными партии, и где собрались олигархи, так, видимо, пройдут «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Ишеним». Кроме того, думаю, есть возможность для прохождения из оппозиционных партий у «Бутун Кыргызстан» и «Ата Мекен».

- Разве что каждый предположительно говорит, а так похоже, в этот раз не было обособленных от народа «мы партия власти». Но Омурбек Текебаев сказал «власть своих людей ввела в разные партии как птенцов совы», вы присоединяетесь к этому?

- Сейчас вправду власть не попыталась создать и ввести свою партию. Потому что, кто бы ни вошел в парламент, не сможет создать противостояния власти.

- Ходят разговоры, что в случае усиления скандалов после выборов итоги аннулируют, а следующие выборы назначат на весну. Правильно так делать?

- По-моему, так не будет. После выборов не возникнет никакого скандала с шумихой. Потому что всем игрокам в политике дана возможность участвовать в выборах. И теперь если перед главным призом какую-то оппозиционную партию вывести из гонки, тогда обязательно может возникнуть шумный скандал. Но считаю, что власть на такое не пойдет.

Источник: газета «Жаны ордо» №36 от 26.11.2021/стр.8

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