Что выиграли Узбекистан и Кыргызстан от обмена участками? Мнение узбекского политолога

Кыргызстан и Узбекистан договорились о делимитации линии государственной границы.

Протокол подписали главы правительственных делегаций Камчыбек Ташиев и Абдулла Арипов.



Согласно документу, Кыргызстану перешли участки:

Кок-Серек – 105 га;

Баястан в Ала-Букинском районе – 212 га;

Ак-Таш в Кара-Суйском районе – 100 га;

Кара-Белес - 25 га;

Гавасай, между Наманганской и Джалал-Абадской областями - 8 тыс. га;

земли на горе Унгар-Тоо - 35 га.

Взамен этих территорий Узбекистан получил право пользования Кемпир-Абадским водохранилищем. Участок площадью 50 га, на котором расположен канал Шарихансай, также перешел соседней республике. Кыргызстан за него получил 50 га приграничной зоны Узгенского района.

СМИ Кыргызстана очень активно освещали итоги подписания протокола. Ташиев специально дал пресс-конференцию по этому поводу и заявил: "Вопрос о границах с Узбекистаном решен на 100%. Спорных вопросов не осталось".

Однако власти Узбекистана не делились результатами переговоров и решением спорных вопросов. В одном лишь СМИ была новость, и то с заявлениями Ташиева. В социальных сетях тоже не было никаких заметок на этот счет.



Kaktus.media решил узнать у экспертов, как Узбекистан воспринял подписание протокола о делимитации границы и обмене территориями. Редакция обратилась к нескольким политологам с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг переговоров. Однако только один из них - политолог, кандидат политических наук, специализирующийся в области современной геополитики, теории международной безопасности, региональной интеграции в Центральной Азии Фарход Толипов - согласился дать интервью. Вот что он думает.

- Как оцениваете процесс делимитации границы, обмен территориями?

- Очень позитивно. Наконец приняты важные решения по этим проблемам, причем официально строго установлены сроки окончательного решения оставшихся проблем. На самом деле этот процесс с самого начала был довольно успешным, поскольку к настоящему времени оставалось решить вопросы делимитации только около 15% линии границы, остальные 85% были уже урегулированы раньше. Поэтому, несмотря на затянувшийся процесс с оставшимся отрезком границы и незначительные пограничные инциденты, происходившие в прошлом, в целом ситуация оставалась достаточно мирная и спокойная. Данным решением стороны показали, что если есть политическая воля, то техническое решение всегда найдется.

- Что выигрывает от этого каждая страна?

- Выигрывают обе страны в одинаковой степени. Это укрепление мира, развитие трансграничного сотрудничества и взаимных поездок, повышение уровня взаимного доверия между государствами. Это также серьезный вклад в общерегиональный процесс интеграции стран Центральной Азии.

- Есть ли минусы?

- К минусам, пожалуй, можно отнести недостаточную прозрачность процесса делимитации и обмена территориями. Важно широко освещать события и предоставлять достоверную информацию. Также в последние дни появились публикации о якобы нерешенности проблем в этой сфере, в частности относительно разблокирования дороги Сох-Риштан. Думается, всегда в таких случаях будут находиться люди, которые превратно истолкуют значение и сущность позитивных решений глав государств.

- Какие настроения по этому поводу у граждан Узбекистана?

- Какие-то опросы среди граждан, наверное, еще не проводились. Но уверен, что настроения могут быть только позитивные. Особенно это может быть ярко выражено у приграничного населения. Исследования показывают, что население приграничных районов как Узбекистана, так и Кыргызстана очень заинтересовано в развитии трансграничных коммуникаций, взаимных поездок, торговли, совместном использовании местных водных и иных ресурсов, пастбищ и т. д.

- Почему власти Узбекистана не озвучивают детали протокола и не комментируют решение о его подписании?

- В Узбекистане некоторые веб-сайты сообщили о подписанных документах и торжественном открытии дороги Сох-Риштан. Телевидение и другие СМИ широко освещали ход и итоги визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Ташкент.

Думается, было бы целесообразным, если обе стороны организовали некие совместные обсуждения и трансляции с мест, что способствовало бы еще большему сближению, дружбе и сотрудничеству не только государств, но и народов.



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