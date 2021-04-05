Ответственность за июньские события несет Временное правительство?

Бишкек, "Саясат. kg". В правоохранительные органы поступило 120 заявлений о розыске без вести пропавших во время беспорядков лиц.

Согласно заключению Национальной комиссии по расследованию июньских событий 2010 г. во главе А. Эркебаевым, в г. Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях обнаружено всего 426 трупов, из них опознано 381: 276 узбеков, 105 кыргызов и 2 – других национальностей. Неопознано – 45.

Были также потери в силовых структурах: в МВД – 10 погибших, раненых – 172 (127 офицеров, 43 сержантский состав и 2 пенсионера МВД), ПВ ГСНБ – 1 офицер погиб, ранено 2 военнослужащих.

Телесные повреждения выявлены у 1930 граждан, из которых у 925 - огнестрельные ранения.

В правоохранительные органы поступило 120 заявлений о розыске без вести пропавших во время беспорядков лиц.

Также в отчете указывается ответственность тогдашней власти, «Руководители Временного Правительства, органов государственной власти областей и городов юга обладали упреждающей информацией о тенденциях угрожающего развития обстановки и значительным запасом времени для выработки комплекса неотложных мер по недопущению межнациональных конфликтов и пресечению надвигающейся трагедии. Территориальными органами национальной безопасности, в частности, Управлением ГСНБ КР по городу Ош и Ошской области в период с конца апреля по 10 июня 2010 г. было направлено в адрес губернатора области – 12, в мэрию – 4, в центральный аппарат ГСНБ – 34 информации, характеризующие оперативную обстановку. На основе этих данных руководством ГСНБ КР подготовлено и направлено 9 информаций в адрес ВП КР.

Тем не менее, Временным Правительством, губернаторами и мэрами, а также другими руководителями областного уровня работа по подготовке территории и населения к чрезвычайным ситуациям с привлечением населения с обеих сторон не проводилась. Для них не послужили уроком факты агрессивных выходок представителей экстремистских организаций в дни празднования Орозо-айт в Оше 2008-2009 гг., Ноокатские события 2009 г».

Кроме того прямым образом подтверждаются взаимоотношения К.Батырова с руководителями и членами Временного Правительства И.Исаковым, О.Текебаевым, А.Бекназаровым, А.Атамбаевым, Р.Отунбаевой. Все они подтвердили факт телефонных переговоров или личных встреч с К.Батыровым в рамках консультаций по политическим и межнациональным вопросам как в индивидуальном порядке, так и в широком формате».

http://tinyurl.com/qgcm853

В другом отчете Международной комиссии во главе К.Кильюненом также дается отрицательная оценка действиям, а вернее без действиям тогдашних властей. - «Временное Правительство не смогло оценить ситуацию на юге Кыргызстана, а также не обладало эффективным политическим контролем над регионом. Столкнувшись с попыткой сторонников Бакиева захватить власть в мае, Временное Правительство прибегло к обращению к лидерам узбеков за помощью. Их собственные ресурсы доказали свою неадекватность.

Местные кыргызы интерпретировали поведение узбеков как угрозу государственности. Публичные заявления Временного Правительства создали страх, что кыргызы будут коллективно рассматриваться как сторонники Бакиева, и что Временное Правительство сделает узбеков основой своей власти на юге…. Временное Правительство не имело представления об эффекте, который произвела его вовлеченность с узбекскими лидерами на южных кыргызов. Вместо этого, оно в первую очередь рассматривало узбеков как дополнительный источник в их борьбе за власть с оппонентами и, следовательно, как козел отпущения для политических проблем после сожжения домов Бакиевых. Это разозлило узбеков, не смогло успокоить местных кыргызов и оставило уважение к центральной власти на самой нижней точке в Джалал-Абаде».

http://tinyurl.com/q8z8uzg

Виновными за бездействия, приведшие к событию на юге как мы читаем, признается Временное правительство во главе Р.Отунбаевой. Однако персональную ответственность, несут члены Комиссии Временного Правительства по обеспечению правопорядка и безопасности, в лице Исакова И. – и.о. Министра обороны КР, Алымбекова Б. – и.о. Министра внутренних дел, Душебаева К. – председателя ГСНБ, Ибраева Б. – и.о. Генерального прокурора, Чотонова Д. – и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям, а также тогдашние губернаторы и мэры г. Ош и г. Бишкек.

Распоряжение о создании комиссии было подписано Председателем Временного Правительства Р.Отунбаевой, 23 апреля 2010. А возглавил комиссию, внимание, ее заместитель - Алмазбек Атамбаев.

Я предполагаю, что работа данной комиссии, которая и должна была предотвратить июньские события, была создана исключительно против «силового куратора» Азимбека Бекназарова.

Никаких результатов комиссии кроме вышеупомянутого распоряжения не сообщается. Похоже, они и не собирались даже. Все это можно квалифицировать как «преступная халатность» приведшая к сотням жертвам.

Адиль Турдукулов, активист

(Из Фейсбука. Пост был опубликован 3-апреля 2014 г.)