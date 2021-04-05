Экс-главе МИД Хамрохону Зарифи напомнили про демократию в Кыргызстане

Экс-главе МИД Хамрохону Зарифи крайне сложно понять, что значит жить в демократическом государстве.
Экс-главе МИД Хамрохону Зарифи крайне сложно понять, что значит жить в демократическом государстве. Иначе его не удивляло бы, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев озвучил общественности Кыргызстана свое предложение таджикской стороне. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился общественный деятель и журналсит Нургазы Анаркулов.
"В том то и дело, что в Таджикистане с авторитарным режимом все держится в секрете. По сути народ не допущен к власти. У нас же демократическое государство и общественность принимает участие во всех важных политических процессах. По этой причине Камчыбек Кыдыршаевич и озвучил свою позицию на переговорах с таджикской стороной. Он всегда трудился и действовал исключительно в интересах своего народа. Поэтому ему нечего скрывать от своих соотечественников. Господину Хамрохону Зарифи наверное этого не понять, он ведь никогда не жил в такой стране", - сказал Анаркулов.
Отметим, ранее экс-глава МИД Хамрохон Зарифи на своей странице в соцсети обвинил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева в разглашении содержания беседы с таджикской стороной.
URL: https://www.vb.kg/399129
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!