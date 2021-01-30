Подписаны первые Указы Президента Садыра Жапарова

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 января, подписал свои первые пять Указов.

Так, Глава государства подписал Указы о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности, новой кадровой политике, защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, улучшении миграционной ситуации и реформировании горнодобывающей отрасли.

В целях поддержки важнейшего направления внутренней политики – воспитания граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщения к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов страны, первым Указом Президента Садыра Жапарова, стал Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

Реализация Указа «О новой государственной кадровой политике» позволит создать условия для обеспечения равного доступа граждан на государственную и муниципальную службу, сформировать эффективный кадровый резерв на все должности с привлечением профессионалов и прогрессивной молодежи, усовершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации служащих, обеспечить условия для карьерного роста работников государственных органов и органов местного самоуправления, снизить риск коррупционных проявлений в решении кадровых вопросов.

Указом «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» предусмотрены меры по усилению защиты собственности, предпринимателей и инвесторов, исключению необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства. Он направлен на повышение доверия инвесторов, создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.

В настоящее время значительное число граждан Кыргызстана вынуждены осуществлять временную трудовую деятельность за пределами страны. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции негативно отразился на положении трудовых мигрантов, и с марта 2020 года началось их возвращение в страну, что привело к росту безработицы. В этой связи в целях стабилизации миграционных процессов подписан Указ «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации».

Основными задачами Указа «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики» являются совершенствование нормативной-правовой базы в сфере недропользования, реализация мер по устранению существующих проблем в законодательстве, государственному регулированию, обеспечению рационального использования и охраны недр, промышленной и экологической безопасности, созданию условий для привлечения инвестиций в сферу недропользования и др.

Данным Указом предусматривается, что разработка участков недр общегосударственного значения будет вестись исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100 % участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса Кыргызской Республики.

Также на стадии проработки находятся несколько указов, которые в ближайшие дни будут подписаны Президентом Садыром Жапаром.