Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Садыра Жапарова со вступлением в должность Президента Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Садыра Жапарова со вступлением в должность Президента Кыргызской Республики.
«Туркменистан и Кыргызстан связывают многовековые узы дружбы, братства и добрососедства. Существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания между нашими странами является прочной основой для конструктивного развития двустороннего сотрудничества.
Сегодня наши государства обладают большим потенциалом для расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Мы готовы и впредь прилагать все усилия, чтобы вывести наши двусторонние отношения на новый высокий уровень.
В этой связи, выражая заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-кыргызских отношений, имею честь пригласить Вас посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для Вас время.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Кыргызской Республики мира, благополучия и процветания», - говорится в поздравительной телеграмме.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!