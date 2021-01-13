Президент Ирана поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост главы государства

Президент Ирана поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост главы государства

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост главы государства, сообщили в Посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызстане.

В поздравлении президента Ирана, говорится следующее:

«Ваше Превосходительство, господин Садыр Жапаров,

Новоизбранный Президент Кыргызской Республики!

Позвольте поздравить Вас, Ваше Превосходительство, с успешным проведением выборов в Вашей стране и с Вашим избранием в качестве Президента Кыргызстана.

Надеюсь Ваша страна в период Вашего президентства ускориться в темпах развития, прогресса и общественного благосостояния, и Исламская Республика Иран и Кыргызская Республика, учитывая очень хороший уровень сотрудничества, извлекут как можно больше выгоды из своего экономического потенциала и смогут придать мощный импульс расширению двусторонних отношений.

Прошу Всевышнего ниспослать Вашему Превосходительству, здоровье и успехов, а также благополучие и счастье для дорогого народа Кыргызской Республики».

Источник: Кабар