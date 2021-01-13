Президент Ирана поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост главы государства
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост главы государства, сообщили в Посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызстане.
В поздравлении президента Ирана, говорится следующее:
«Ваше Превосходительство, господин Садыр Жапаров,
Новоизбранный Президент Кыргызской Республики!
Позвольте поздравить Вас, Ваше Превосходительство, с успешным проведением выборов в Вашей стране и с Вашим избранием в качестве Президента Кыргызстана.
Надеюсь Ваша страна в период Вашего президентства ускориться в темпах развития, прогресса и общественного благосостояния, и Исламская Республика Иран и Кыргызская Республика, учитывая очень хороший уровень сотрудничества, извлекут как можно больше выгоды из своего экономического потенциала и смогут придать мощный импульс расширению двусторонних отношений.
Прошу Всевышнего ниспослать Вашему Превосходительству, здоровье и успехов, а также благополучие и счастье для дорогого народа Кыргызской Республики».
Источник: Кабар
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