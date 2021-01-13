Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предвыборного штаба Садыра Жапарова.
«Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком государственном посту будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста суверенного Кыргызстана. Беларусь, оставаясь заинтересованным и ответственным партнером, готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей во имя процветания кыргызского народа», – отмечено в поздравительной телеграмме.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!