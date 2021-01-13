Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах

Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предвыборного штаба Садыра Жапарова.

«Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком государственном посту будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического роста суверенного Кыргызстана. Беларусь, оставаясь заинтересованным и ответственным партнером, готова к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей во имя процветания кыргызского народа», – отмечено в поздравительной телеграмме.

Источник: Кабар