Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента 

Бишкек, "Саясат. kg". Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества между странами...
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает предвыборный штаб Садыра Жапарова.
«Выражаю свою готовность вместе работать для дальнейшего улучшения наших отношений и сотрудничества, которые укрепляются тесными дружескими связями между нашими братскими народами», - говорится в тексте поздравительного сообщения.
Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества между странами, пожелал мира и процветания дружественному кыргызскому народу.
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