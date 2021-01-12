США признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана – посольство

США признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана – посольство

Посольство США в Кыргызстане сделало заявление по поводу состоявшихся 11 января президентских выборов Кыргызстане.

Текст заявления:

«Соединенные Штаты Америки поздравляют кыргызский народ с активным участием в прошедших 10 января президентских выборах. Мы высоко оцениваем работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за хорошую организацию выборов, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуществляло долгосрочную миссию по наблюдению за выборами, которая пришла к заключению, что голосование прошло мирно, хотя и с некоторыми существенными нарушениями. Миссия наблюдателей БДИПЧ отметила, что избиратели имели возможность отдать свой голос с соблюдением достаточной степени тайны голосования, и что голосование прошло организованно.

БДИПЧ также отметило, что один кандидат пользовался преимуществом непропорционально превосходящих финансовых средств и использования административных ресурсов, что привело к неравным условиям игры, а занимавшаяся наблюдением за выборами местная организация «Общее дело» отметила многочисленные заслуживающие доверия сообщения о запугивании избирателей в период избирательной кампании и в день выборов. Мы призываем правоохранительные органы Кыргызстана расследовать эти возможные нарушения в соответствии со всеми надлежащими конституционными нормами и законами. Недавние события в США служат напоминанием о том, что демократия – это всегда непрекращающийся труд, требующий постоянной бдительности и приверженности сильным, независимым демократическим институтам.

Соединенные Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызской Республики. Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью».

Источник: Кабар