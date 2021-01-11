Бакетаев: Жапаров открыто заявляет, что сам понесет ответственность за все

В октябре прошлого года в Кыргызстане прошла третья революция, и это событие можно назвать третьим кыргызским курултаем.
Об этом редакции VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.
По его словам, в отличие от предыдущих глав государств Садыр Жапаров не прячется от ответственности.
- Народ свергнул бывшую власть и 10-го января официально на президентских выборах утвердил Садыра Жапарова в должности Президента страны. Это уже четвертый президент, который вопреки утвержденный формуле власти становится во главе государства волей народа.
Садыру Жапарову досталось тяжелое наследство; первое - это неудачные опыты предыдущих президентов, второе - очень колючая опытная оппозиция с узаконенной свободой слова, третье - большая безработица и еле дышащая экономика, управляемая коррумпированной бюрократической системой.
Все предыдущие президенты начинали руководство страной с реформ Конституции, в которой старались сосредоточить как можно больше власти в своих руках, прикрывая все это прозрачным, тонким одеялом демократии. Садыр Жапаров не исключение, но в отличие от других он открыто и безапелляционно заявляет о том, что будет руководит один и сам понесет ответственность за все, что случится во время его правления. Нам остается держать кулаки, чтобы это у него получилось во благо народа. Политическая элита стройными рядами потянулись в партию Садыра Жапарова в надежде получить свои дивиденды от власти. Народ, уверенный, что новый президент быстро приведет страну к благоденствию, ждет перемен к лучшему, - сказал политолог.
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