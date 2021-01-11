Садыр Жапаров: Парламентские выборы состоятся в мае

Садыр Жапаров сообщил, что после конституционной реформы будут внесены изменения в законы, регулирующие судебную систему, Жогорку Кенеш.

Сегодня кандидат в президенты Садыр Жапаров заявил, что готов консолидировать все политические силы. "Если кто-либо из политиков не захочет вступать в этот союз, это его дело", - добавил он.

Кандидат сказал, что парламентские выборы состоятся в мае.

"Мы примерно два месяца будем жить по действующей Конституции, пока не примут новую. После этого поменяется форма правления. По ней вводится также институт курултая, который сможет вносить свои предложения. Между ветвями власти будет сохранен баланс", - отметил он.

Садыр Жапаров сообщил, что после конституционной реформы будут внесены изменения в законы, регулирующие судебную систему, Жогорку Кенеш.

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.

Источник - 24.kg