Почти 70% граждан страны при опросе поддержали президентскую форму правления. Исследование “Саясат.kg”

Бишкек, "Саясат. kg". Итоги опроса по референдуму

Информационное агентство “Саясат.kg” провело телефонный опрос среди жителей Кыргызстана о том, какую форму правления они поддерживают. Более 67% опрошенных высказались в пользу президентской формы правления.

В опросе, проведённом с 21 по 24 декабря т.г., приняли участие 1322 респондента по всей стране. В опросе участвовали граждане старше 18 лет.

80,5% респондентов однозначно примут участие на выборах президента и на референдуме, которые состоятся 10 января 2021 года.

4,6% респондентов ответили, что не примут участие в выборах.

На открытый вопрос «Почему вы собираетесь принять участие в выборах Президента и референдуме по форме правления?», респонденты считают, что это их долг (18,3%), это право граждан (16,7%), 13,0% считает, что от этого зависит будущее страны, 9,6% ответили, что хотят выбрать достойного президента.

Президентскую форму правления поддерживают 67,3%, причем на юге страны этот показатель выше и составляет 74,4%. Парламентскую форму правления поддерживает 18,9%, на юге данный показатель ниже и составляет 13,4%.

Выборка: 1322 респондента

Сведения об участниках исследования

В какой части страны вы проживаете? Север 51,5% Юг 48,5% Итого: 100%

В какой области находится ваш населенный пункт? Город Бишкек 13,4% Город Ош 4,2% Баткенская область 7,6% Джалал-Абадская область 18,3% Иссык-Кульская область 11,1% Нарынская область 5,8% Ошская область 18,5% Таласская область 4,4% Чуйская область 16,9% Итого: 100%

Сколько вам полных лет? 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Итого: Мужской 8,2% 10,9% 11,3% 10,8% 6,0% 3,7% 50,9% Женский 7,8% 10,1% 9,4% 10,2% 7,0% 4,6% 49,1% Итого: 16,0% 21,0% 20,7% 21,0% 13,0% 8,3% 100,0%

В январе 2021 года состоятся выборы президента Кыргызстана и референдум по форме правления Республикой.

Собираетесь ли вы принять в них участие? По всей выборке Север Юг Да, точно приму 80,5% 76,4% 84,9% Да, скорее всего 9,4% 11,7% 7,0% Нет, скорее не приму 3,6% 4,2% 2,9% Нет, точно не приму 4,6% 6,0% 3,0% Затрудняюсь ответить 1,9% 1,7% 2,2% Итого: 100% 100% 100%

Почему вы собираетесь принять участие в выборах Президента и референдуме по Конституции?

(Открытый вопрос, респонденты могли предложить несколько вариантов ответов) Я считаю это своим долгом 18,3% Каждый гражданин должен участвовать в выборах 16,7% От этого зависит будущее страны 13,0% Я хочу выбрать достойного президента 9,6% Я хочу сделать свой выбор 4,5% Я считаю это важным событием для страны 4,3% Мне не безразлична судьба моей страны 4,2% Выборы могут изменить ситуацию в стране, решить проблемы 3,8% Голос каждого важен и может изменить исход голосования 2,3% Я патриот, активный гражданин 2,0% Это мое право 1,4% Таким образом я участвую в политической жизни страны 0,8% Чтобы мой голос не был украден 0,8% Все пойдут и я тоже 0,5% Другое 9,0% Затрудняюсь ответить 8,8% Итого 100%