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Политика
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Почти 70% граждан страны при опросе поддержали президентскую форму правления. Исследование “Саясат.kg”

Бишкек, "Саясат. kg". Итоги опроса по референдуму

Информационное агентство “Саясат.kg” провело телефонный опрос среди жителей Кыргызстана о том, какую форму правления они поддерживают. Более 67% опрошенных высказались в пользу президентской формы правления.

В опросе, проведённом с 21 по 24 декабря т.г., приняли участие 1322 респондента по всей стране. В опросе участвовали граждане старше 18 лет.

80,5% респондентов однозначно примут участие на выборах президента и на референдуме, которые состоятся 10 января 2021 года.

4,6% респондентов ответили, что не примут участие в выборах.

На открытый вопрос «Почему вы собираетесь принять участие в выборах Президента и референдуме по форме правления?», респонденты считают, что это их долг (18,3%), это право граждан (16,7%), 13,0% считает, что от этого зависит будущее страны, 9,6% ответили, что хотят выбрать достойного президента.

Президентскую форму правления поддерживают 67,3%, причем на юге страны этот показатель выше и составляет 74,4%. Парламентскую форму правления поддерживает 18,9%, на юге данный показатель ниже и составляет 13,4%.

Выборка: 1322 респондента

Сведения об участниках исследования

В какой части страны вы проживаете?

Север

51,5%

Юг

48,5%

Итого:

100%
 

 

В какой области находится ваш населенный пункт?

Город Бишкек

13,4%

Город Ош

4,2%

Баткенская область

7,6%

Джалал-Абадская область

18,3%

Иссык-Кульская область

11,1%

Нарынская область

5,8%

Ошская область

18,5%

Таласская область

4,4%

Чуйская область

16,9%

Итого:

100%
 

 

Сколько вам полных лет?

 

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Итого:

Мужской

8,2%

10,9%

11,3%

10,8%

6,0%

3,7%

50,9%

Женский

7,8%

10,1%

9,4%

10,2%

7,0%

4,6%

49,1%

Итого:

16,0%

21,0%

20,7%

21,0%

13,0%

8,3%

100,0%
 

 

 

В январе 2021 года состоятся выборы президента Кыргызстана и референдум по форме правления Республикой.
Собираетесь ли вы принять в них участие?
 

По всей выборке

Север

Юг

Да, точно приму

80,5%

76,4%

84,9%

Да, скорее всего

9,4%

11,7%

7,0%

Нет, скорее не приму

3,6%

4,2%

2,9%

Нет, точно не приму

4,6%

6,0%

3,0%

Затрудняюсь ответить

1,9%

1,7%

2,2%

Итого:

100%

100%

100%
 

 

Почему вы собираетесь принять участие в выборах Президента и референдуме по Конституции?
(Открытый вопрос, респонденты могли предложить несколько вариантов ответов)

Я считаю это своим долгом

18,3%

Каждый гражданин должен участвовать в выборах 

16,7%

От этого зависит будущее страны

13,0%

Я хочу выбрать достойного президента

9,6%

Я хочу сделать свой выбор

4,5%

Я считаю это важным событием для страны

4,3%

Мне не безразлична судьба моей страны

4,2%

Выборы могут изменить ситуацию в стране, решить проблемы

3,8%

Голос каждого важен и может изменить исход голосования

2,3%

Я патриот, активный гражданин

2,0%

Это мое право

1,4%

Таким образом я участвую в политической жизни страны

0,8%

Чтобы мой голос не был украден

0,8%

Все пойдут и я тоже

0,5%

Другое

9,0%

Затрудняюсь ответить

8,8%

 Итого

100%
 

 

Какую форму правления Кыргызской Республики Вы поддерживаете?
 

По всей выборке

Север

Юг

Президентская Республика

67,3%

60,3%

74,7%

Парламентская Республика

18,9%

24,2%

13,4%

Против всех вариантов

2,4%

2,4%

2,4%

Не пойду на выборы

1,5%

2,1%

0,8%

Испорчу бюллетень

0,1%

0,2%

Затрудняюсь ответить

9,8%

10,8%

8,8%

Итого:

100%

100%

100%
 

 

 

 

           

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