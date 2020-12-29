Почти 70% граждан страны при опросе поддержали президентскую форму правления. Исследование “Саясат.kg”

Бишкек, "Саясат. kg". Итоги опроса по референдуму
Информационное агентство “Саясат.kg” провело телефонный опрос среди жителей Кыргызстана о том, какую форму правления они поддерживают. Более 67% опрошенных высказались в пользу президентской формы правления.
В опросе, проведённом с 21 по 24 декабря т.г., приняли участие 1322 респондента по всей стране. В опросе участвовали граждане старше 18 лет.
80,5% респондентов однозначно примут участие на выборах президента и на референдуме, которые состоятся 10 января 2021 года.
4,6% респондентов ответили, что не примут участие в выборах.
На открытый вопрос «Почему вы собираетесь принять участие в выборах Президента и референдуме по форме правления?», респонденты считают, что это их долг (18,3%), это право граждан (16,7%), 13,0% считает, что от этого зависит будущее страны, 9,6% ответили, что хотят выбрать достойного президента.
Президентскую форму правления поддерживают 67,3%, причем на юге страны этот показатель выше и составляет 74,4%. Парламентскую форму правления поддерживает 18,9%, на юге данный показатель ниже и составляет 13,4%.
Выборка: 1322 респондента
Сведения об участниках исследования
|
В какой части страны вы проживаете?
|
Север
|
51,5%
|
Юг
|
48,5%
|
Итого:
|
100%
|
В какой области находится ваш населенный пункт?
|
Город Бишкек
|
13,4%
|
Город Ош
|
4,2%
|
Баткенская область
|
7,6%
|
Джалал-Абадская область
|
18,3%
|
Иссык-Кульская область
|
11,1%
|
Нарынская область
|
5,8%
|
Ошская область
|
18,5%
|
Таласская область
|
4,4%
|
Чуйская область
|
16,9%
|
Итого:
|
100%
|
Сколько вам полных лет?
|
|
18-24
|
25-34
|
35-44
|
45-54
|
55-64
|
65+
|
Итого:
|
Мужской
|
8,2%
|
10,9%
|
11,3%
|
10,8%
|
6,0%
|
3,7%
|
50,9%
|
Женский
|
7,8%
|
10,1%
|
9,4%
|
10,2%
|
7,0%
|
4,6%
|
49,1%
|
Итого:
|
16,0%
|
21,0%
|
20,7%
|
21,0%
|
13,0%
|
8,3%
|
100,0%
|
В январе 2021 года состоятся выборы президента Кыргызстана и референдум по форме правления Республикой.
|
По всей выборке
|
Север
|
Юг
|
Да, точно приму
|
80,5%
|
76,4%
|
84,9%
|
Да, скорее всего
|
9,4%
|
11,7%
|
7,0%
|
Нет, скорее не приму
|
3,6%
|
4,2%
|
2,9%
|
Нет, точно не приму
|
4,6%
|
6,0%
|
3,0%
|
Затрудняюсь ответить
|
1,9%
|
1,7%
|
2,2%
|
Итого:
|
100%
|
100%
|
100%
|
Почему вы собираетесь принять участие в выборах Президента и референдуме по Конституции?
|
Я считаю это своим долгом
|
18,3%
|
Каждый гражданин должен участвовать в выборах
|
16,7%
|
От этого зависит будущее страны
|
13,0%
|
Я хочу выбрать достойного президента
|
9,6%
|
Я хочу сделать свой выбор
|
4,5%
|
Я считаю это важным событием для страны
|
4,3%
|
Мне не безразлична судьба моей страны
|
4,2%
|
Выборы могут изменить ситуацию в стране, решить проблемы
|
3,8%
|
Голос каждого важен и может изменить исход голосования
|
2,3%
|
Я патриот, активный гражданин
|
2,0%
|
Это мое право
|
1,4%
|
Таким образом я участвую в политической жизни страны
|
0,8%
|
Чтобы мой голос не был украден
|
0,8%
|
Все пойдут и я тоже
|
0,5%
|
Другое
|
9,0%
|
Затрудняюсь ответить
|
8,8%
|
Итого
|
100%
|
Какую форму правления Кыргызской Республики Вы поддерживаете?
|
По всей выборке
|
Север
|
Юг
|
Президентская Республика
|
67,3%
|
60,3%
|
74,7%
|
Парламентская Республика
|
18,9%
|
24,2%
|
13,4%
|
Против всех вариантов
|
2,4%
|
2,4%
|
2,4%
|
Не пойду на выборы
|
1,5%
|
2,1%
|
0,8%
|
Испорчу бюллетень
|
0,1%
|
0,2%
|
-
|
Затрудняюсь ответить
|
9,8%
|
10,8%
|
8,8%
|
Итого:
|
100%
|
100%
|
100%
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