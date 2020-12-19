(Видео) «Вы вообще говорите на русском?» Садыр Жапаров рассказал, почему выступает только на кыргызском языке

«Вы вообще говорите на русском?» Садыр Жапаров рассказал, почему выступает только на кыргызском языке
Кандидат в президенты Садыр Жапаров в интервью рассказал журналистам, почему выступает только на кыргызском языке.
По его словам, многие задают ему вопрос, знает ли он русский язык. «Это потому, что я выступаю только кыргызском языке. Я — кыргыз. Кыргызский это мой родной язык. Я впитал его с молоком матери. Я на нем думаю», — сказал Жапаров.
Кандидат отметил, что знает русский язык. «Я хорошо знаю русский, пишу, читаю и говорю на нем, когда это необходимо. Но в моей школе русский язык преподавался на кыргызском языке. Поэтому у меня не такая богатая речь как у журналистов», — сказал он.
Политик добавил, что все граждане Кыргызстана должны знать кыргызский язык, но русский язык должен сохранить статус официального.
Садыр Жапаров также извинился перед гражданами и СМИ за то, что во время его последней пресс-конференции не был обеспечен синхронный перевод. «Это была стратегическая ошибка организаторов», — подчеркнул кандидат.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!