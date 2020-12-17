Каким Садыр Жапаров видит будущее страны?

В этой статье мы решили собрать самые важные экспертные мнения.

У широких слоев избирателей больше всего вопросов возникает к одному из фаворитов президентской гонки - Садыру Жапарову. Его смелые инициативы и действия уже вызвали положительную реакцию в обществе. Вопросов о видении кандидата будущего страны меньше не становится, но на многие из них ответили эксперты. В этой статье мы решили собрать самые важные экспертные мнения.

Каким Садыр Жапаров видит будущее страны?



- Зачем нужна конституционная реформа?

- Конституционная реформа необходима для создания механизма ответственности власти перед народом. До сих пор положения, прописанные в Основном законе, культивировали коллективную безответственность. Никто ни за что не отвечал – ни президент, ни премьер-министр, ни депутаты Жогорку Кенеша. Происходит не столько концентрация власти (ее балансирует ЖК, Курултай, суд и другие институты), сколько концентрация ответственности.

- Зачем нужен народный референдум?

- Кандидат в президенты Садыр Жапаров не торопит ни конституционное совещание, ни парламент, ни общество, а высказывает свое предложение.

Референдум – это самая суть прямой демократии, прямого волеизъявления народа. Активные действия по препятствованию этой инициативы некоторых деятелей говорит о пренебрежении к народу, о нежелании держать ответ перед народом. Нужно сказать, что такой институт, как Народный курултай, в том или ином виде используется даже в развитых государствах.

- Почему нужна смешанная система выборов депутатов Жогорку Кенеша?

- Современная западная демократия, которую стараются навязать в качестве идеологической догмы Кыргызстану, это власть богатых и для богатых. Партию могут создать только богатые. Места в партийных списках себе могут позволить и покупают тоже только богатые. И не отвечают перед народом ни за что. Смешанная система – по мажоритарной системе и партийным спискам необходима для избрания действительно народных представителей, которые будут нести ответственность перед своими избирателями.

Партии не разгоняются, но им создается весомый противовес – независимые кандидаты-одномандатники. Таким образом, партиям будет сложнее выигрывать, придется больше работать и отвечать за данные обещания.

- Почему нужно усиление президентской власти?

- История не знала ни одного легендарного парламента, который бы вывел страну из кризиса, сделал бы ее великой. А вот легендарных лидеров, которые взяли на себя смелость, ответственность, все риски и сделали все возможное для своей страны, для своего народа – множество.

Президентская власть это в первую очередь колоссальная ответственность за все происходящее в стране. Власть президента – это инструмент решения проблем быстро и решительно. Те, кто выступают против президентской власти, прекрасно понимают, что лидер, который не будет зависеть от олигархических группировок и внешнего правления, прижмет к ногтю коррупционеров, мздоимцев и других паразитов на теле общества.

Садыр Жапаров всего лишь за 32 дня своего президентства уже запустил процессы, которые выявляют, уничтожают коррупционные и серые схемы и пугают нечистых на руку политиков и чиновников.

Сейчас главное, чтобы вся система государственного управления была максимально прозрачной. Только так можно будет добиться качественного, долгосрочного результата.

- Как будет выглядеть люстрация?

- Люстрация – одно из главных требований народа и стратегическое решение кадровых вопросов. Люстрация – это не охота на ведьм. Не должно быть "зачистки" акаевских, бакиевских или других кадров, служивших при прежних режимах. Главное – создать резерв настоящих профессионалов. Назначение на государственную службу должно проходить через открытые конкурсы. Кадры, которые запятнали себя участием в противозаконных или антигосударственных делах или не соответствующие профессионально-этическим требованиям, допущены к государственной службе не будут.

Люстрация – это не поражение в правах, не месть, не наказание. А способ обновить институты и вернуть общественное доверие им.

Люстрация – это еще и способ кардинально сократить число госчиновников.

Каким Садыр Жапаров видит будущее страны?



- Кадровая политика. Какой она будет?

- Кадровая политика будет строиться по принципу прозрачности, преемственности и профессионально-этического соответствия. Только профессионалы на конкурсной основе будут назначаться на государственные, руководящие должности. Принцип преемственности позволит реализовать стратегические программы и проекты, запущенные в интересах народа Кыргызстана, сохранить опыт и мудрость профессионалов, трудившихся в своих отраслях на протяжении многих лет.

Также предусмотрена перестройка судебной и правоохранительных систем. В ее рамках необходимо создать механизм контроля, ответственности, наказания судей за принимаемые решения. Изменение системы отбора кадров, перестройка принципов работы судебной и правоохранительных систем – обязательное условие для нормального функционирования государственного аппарата и возвращения доверия народа к институту власти в целом.

Впереди большая работа по изучению мировых практик и исторических примеров. На основе этого будет создана максимально приемлемая для кыргызского общества модель. Кандидат Садыр Жапаров считает, что она должна быть справедливой, прозрачной и неподкупной. Образцы берутся из мировой практики. Они не слепо копируются, а изучаются, примеряются, адаптируются.

К отбору кадров в правоохранительные органы и судебный корпус должны применяться новые принципы кадровой политики и усиление ответственности принимающих решение – депутатов Жогорку Кенеша и президента. Будет жесткая переаттестация сотрудников на качество знания процессуальных норм.

- Пойдет ли Садыр Жапаров на политическое примирение с оппонентами?

- По словам кандидата, обществу нужно поставить точку в распрях. Обнулить политические претензии и прекратить сводить счеты за прежние противоречия. Иначе кыргызское общество не будет идти вперед. Более того, политика конфликта с прошлым – это как раз путь к авторитаризму и "закручиванию гаек", от чего пострадают в первую очередь граждане.

Изготовитель: ОФ "ПроМедиа Плюс", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а. Заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам от кандидата на должность президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича.

Тираж: 1 экз. Изготовлено: 16 декабря 2020 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свид. №35, от 16.11.2020 г.)



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