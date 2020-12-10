Алмазбек Акматалиев, политолог: «Пока мы не избавимся от системы, при которой Жогорку Кенеш формирует правительство, министры продолжат быть подручными»

Такова истинная сущность партийного парламента и его правительства!

— Зазнайство депутатов… Это закрытая тема. Очевидно, что моральная устойчивость отдельных депутатов – важная тема. Но есть еще одна проблема – каждый депутат способен решить судьбу любого человека в правительстве (кроме тех, кто представляет силовые и правоохранительные органы). Потому что министры зависят от точки зрения и пожеланий депутатов… Здесь шокирует «коллективный» инстинкт депутатов! Каждый самостоятельный и сильный министр – это УГРОЗА для депутата! Поэтому депутаты из различных фракций коллективно выступают против отдельного министра! Потому что здесь играет роль банальный вопрос: кто в доме Хозяин? Этот вопрос касается имиджа и авторитета депутатов. Это говорит о их значимости! Замечали, как тяжело и с раздражением депутаты воспринимают появление в парламенте заместителей, а не самого министра? Это воспринимается как «неуважение» или «ты за кого меня держишь?»

Поэтому процесс контроля за деятельностью правительства переходит на личности министра! А министры не хотят портить отношения ни с одним депутатом! А их 120… у каждого есть задание министру, особенно по кадрам.

Такова истинная сущность партийного парламента и его правительства! Пока мы не избавимся от системы, при которой Жогорку Кенеш формирует правительство, министры продолжат быть подручными! Всенародно избранный президент должен привести свою дружную команду и сформировать правительство. Он и должен управлять правительством, вместо премьера. Только с такой позиции правительство может на равных вести диалог с депутатами, будет больше думать о развитии отраслей, а не выполнении поручений депутатов. Только такое правительство будет обладать полномочиями, народным мандатом, личной ответственностью, стать дружной командой, сформированной из единомышленников!

Источник: газета «Майдан.kg» №46 от 09.12.2020 / стр. 6