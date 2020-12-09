Что потеряли на выборах люди вроде Р. Жээнбекова, которые не могут даже собрать 30 тысяч подписей?

Кандидаты еще до выборов знают, сколько человек их поддержит.

Но они жадничают, рвутся на выборы. Например, появились разговоры о том, что половину из 30 тысяч подписей Равшан Жээнбеков подделал и сдал в ЦИК. Правда это или нет – станет известно по итогам проверки ЦИК.

И как он собирается управлять государством. Говорят, он даже не заплатил ребятам, которые собирали подписи, вот они расшумелись. А что им остается делать, ходили они к знакомым, донимали их, чтобы поставили подпись, собрали необходимое количество. Разве по-джигитски им не заплатить? Не богоугодное это дело обманывать.

Появилась информация, что не сумели собрать 30 тысяч подписей и другие кандидаты – Мадумаров, Сегизбаев, Исаев. Они в основном сдали в ЦИК подписи «мертвых душ».

Интересно, как завтра будут править народом люди, которые уже сейчас прибегают к обману. Мы не можем этого понять.

Вместо этого им следовало бы трезво оценить свои возможности и не участвовать в выборах. Хотя им и удается обвести вокруг пальца около 100 человек из своего окружения, расхваливая их, как они обманут весь народ?

Вот так. Продолжает бездельникам сниться должность президента. Завтра будут грабить страну люди, которые не способны выплатить зарплату 5 рабочим, вынудив их поработать бесплатно.

Источник: abal.kg, перевод:gezitter.org