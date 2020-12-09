Темирлан Ормуков передумал быть президентом

8 декабря Ормуков Темирлан обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах президента, назначенных на 10 января 2021 года.
Количество кандидатов в президенты сокращается. Ранее Кубану Чороеву отказали в регистрации из-за нарушения оплаты подписных листов. В свою очередь Чороев заявил о подаче судебного иска.
На данный момент проверку к регистрации проходят следующие кандидаты:
Бабур Тольбаев - 58 029 подписей, избирательный залог внесен 27.11.2020 года.
Садыр Жапаров - 59 998 подписей, избирательный залог внесен 01.12.2020 года.
Аймен Касенов - 46 270 подписей, избирательный залог внесен 18.11.2020 года.
Арстанбек Абдылдаев - 47 998 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020 года.
Равшан Жээнбеков - 39 874 подписи, избирательный залог внесен 02.12.2020 года.
Курсан Асанов - 43 864 подписи, избирательный залог внесен 02.12.2020 года.
Эльдар Абакиров - 43 630 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020 года.
Адахан Мадумаров - 39 856 подписей, избирательный залог внесен 27.11.2020 года.
Абдиль Сегизбаев - 55 480 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020 года.
Женишбек Байгуттиев - 51 896 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020 года.
Мыктыбек Арстанбек - 33 083 подписи, избирательный залог внесен 02.12.2020 года.
Клара Сооронкулова - 33 458 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020 года.
Рашид Тагаев - 40 651 подпись, избирательный залог внесен 02.12.2020 года.
Бактыбек Калмаматов - 35 300 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020 года.
Каныбек Иманалиев - 35 658 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020 года.
Имамидин Ташов - 39 493 подписи, избирательный залог внесен 03.12.2020 года.
Кубанычбек Токтосунов - 30 106 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020 года, зачислен 04.12.2020 года.
Улукбек Кочкоров - 43 804 подписи, избирательный залог внесен 03.12.2020 года.
Канатбек Исаев - 38 987 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020 года.
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