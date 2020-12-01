Автандил Арабаев: "Конституционная реформа - объективный государственный шаг к ответственному управлению"

Бишкек, "Саясат. kg". Интервью с профессором Джалал-Абадского государственного университета, доктором юридических наук, заслуженным юристом, членом Конституционного совета Автандилем Арабаевым.

- АвтандилАнисович с момента вынесения на общественное обсуждение нового проекта Конституции в обществе появились разного рода негативные комментарии, мол, эта Конституция уводит страну от парламентаризма к суперпрезидентскому правлению. Отдельные граждане в Конституционной реформе увидели попытку узурпировать власть. Звучат призывы о недопущении такой Конституции. Вы как юрист и член Конституционного совета, как можете прокомментировать мнения сторон?

- Разумеется, такую реакцию необходимо принимать правильно. Сегодня мы ищем ответы на такие вопросы как будущее нашей страны, какой путь развития выберем, какие будут правила, нормы, и наконец, кто, за что будет нести ответственность. В данное время инициаторы и сторонники Конституционной реформы отталкиваются от октябрьских событий, считая их основой текущего кризиса. Но я бы сказал, что кризис начался гораздо раньше и этому есть свои объективные факторы. Во-первых, мы в 2010 году слишком рано перешли на парламентскую демократию. Не имея социальный фундамент, исходя из убеждений «современный» навязали себе западную модель парламентской демократии. Эта система уже на первых испытаниях чуть не разрушилась. Парламент не оправдал доверие народа. Во-вторых, у парламентаризма есть свои условия управления. Об этом может широко рассказать эксперт отечественного парламентаризма Медеткан Шеримкулов.

Вообще, чтобы парламентская демократия заработала нужно иметь хорошую базовую политически развитую партийную систему. У нас 226 партий. Из них единицы отвечают новым веяниям и сформированы именно в классическом понимании. Остальные партии – это лишь клубный интерес. У нас еще не сформировалась партийная система. Кроме того, одно из обязательных условий парламентаризма – это адаптивное к парламентаризму народное сознание. Этот момент важен, поскольку народ – это социальная база государства. Если смотреть на вопрос с точки зрения экономики, то у нас должен сформироваться сытый, независимый от государства средний класс. Именно этот класс играет ключевую роль в том, какие бы настроечные потрясения страна не переживала, средний класс будет держать страну на плаву. Без такой базы, парламентаризм не сможет полностью себя раскрыть. Останутся лишь партии с корпоративным интересом или интересом лидеров партий. Именно это произошло в нашей стране. В-третьих, практика парламентаризма стала выражаться, наоборот, против интересов самого народа. Наблюдается противоречие. Вот мы говорим, что источник власти – это народ. Если так, то власть должна служить народу и отвечать перед народом. Но в данное время, власть не принадлежит народу, а политическим партиям. Они решают судьбу правительства, даже решают, кому быть депутатом, а кому нет.

- Вернемся к изменениям в Конституцию. Нельзя ли внести поправки лишь местами? В целом, есть ли какие-либо погрешности в Конституции 2010 года? Насколько необходимо обновление?

- В действующей Конституции есть и минусы и противоречия. Также есть статьи и положения, которые требуют срочного пересмотра. Я согласно повестке, остановлюсь лишь на паре моментах. Согласно принципам включенных в Конституцию о парламентском правлении, есть ущемления отдельных прав граждан. К примеру, наш гражданин не может принимать участие на выборах в ЖогоркуКенеш или в местные органы власти. Он должен быть обязательно приверженцем той или иной партии. Также народ не может выбирать отдельного кандидата в кенеши, этот выбор остается за партиями. Также в Конституции указано, что граждане имеют равные права для работы в государственной и муниципальной службах. Но на деле далеко не так. На должности назначаются лица имеющие отношения к партиям. В конечном итоге, кадры назначаемые партиями вызывают отдельную обеспокоенность. В этой связи, необходимо пересмотреть эти моменты в Конституции. Во-вторых, при назначении и определении исполнительной, законотворческой и судебной ветвей власти партии также стали ключевым субъектом. Особенно наблюдается откровенная дележка портфелей исполнительной ветви власти.

К чему привела такая система правления? Самое главное – это политическая нестабильность. За последние десять лет, у нас правительство поменялось 10 раз. Важно отметить, что при каждой смене правительства, государство несло ущерб. Это разве нормально? Во-вторых, куда-то подевалась ответственность. Опираясь на парламентскую форму правления политические партии стали главным органом в государственной и общественной жизни страны. Но без ответственности. Видите, применяя парламентаризм, мы подвели страну к пропасти. Власть стала заложником у политических партий. И самое главное, никто ни за что не несет ответственность. Кому нужна такая парламентская демократия? Конечно, народ будет против.

- Значит, исходя из этого, нам нужна Конституционная реформа?

- Да именно так. Я бы оценил это как попытку перейти к более прозрачной и ответственной системе государственного управления. Это закономерный государственный шаг. Ради этого мы обязательно должны идти на Конституционную реформу. Какой будет президентская власть? За что будет отвечать? На какие перемены должен пойти ЖогоркуКенеш? Кто будет формировать правительство? Перед кем будет нести отчетность правительство? Кто будет нести ответственность за государство? Ответы на эти вопросы сами по себе приведут к изменениям государственного управления. Поэтому хотим мы этого или нет, все равно мы будем вынуждены пересмотреть Конституцию.

- В новом проекте Конституции основным моментом является переход к президентской форме правления. Если мы перейдем к президентской форме правления, что все вышеуказанные проблемы пропадут сами по себе?

- Нет, конечно. От того что мы поменяем систему государственного управления, проблемы сами по себе не решатся. Но ведь парламентская демократия же не смогла заработать во благо общества. Как и политическая система, так и партии и народ еще не готовы жить в парламентской стране. Мы видели отсутствие базы. Исходя из этого, мы можем заявить, что президентская форма правления – это требование времени. Если смотреть с этой точки зрения, главный аргумент в предлагаемой Конституции – это ответственная власть. Надо будет, нужно отдать президенту и исполнительную власть, чтобы он сам мог ее формировать, управлять. А итоги работы, можно спрашивать с президента. Ведь кто-то же должен быть во главе страны и нести ответственность.

- Но ведь есть мнение, что при президентской форме мы вновь вернемся к авторитаризму и к суперпрезидентской форме правления. Таких опасений у вас нет?

- Если говорить по существу, несмотря на парламентаризм, до этого президент решал все вопросы. Он вмешивался во все и давал указания. При этом он не нес ответственности. Формально, юридически мы значились как парламентская, а на деле всем заправлял президент. В моем глубоком убеждении, мы не должны обманывать ни себя, ни народ и открыто перейти к президентской форме правления. Я сам несторонник авторитарного режима. Поэтому сегодня в ходе общественного обсуждения предлагаемой Конституции, мы должны рассмотреть все полномочия и механизмы отчетности президента. Государственную систему власти должны формировать сильный президент, сильный парламент и сильная судебная система. Для достижений этого, необходимо разработать эффективный механизм, который будет сдерживающим балансом государственной власти.

- А в предлагаемой Конституции, насколько рассмотрен баланс сил?

- Баланс сил рассмотрен. К примеру, в 63 статье рассмотрено положение отставки президента. В это же время, президент не может распустить парламент. ЖогоркуКенеш может только сам себя распустить. Также согласно 70 статье, ЖогоркуКенеш берет отчет у правительства. Также баланс сохранен при назначении руководителей ЖогоркуКенеша, правительства, органов прокураторы и судебной системы.

- Но вы же отметили, что нужны сильный президент и сильный парламент?

- Зачем нужен сильный президент? Во-первых, кто-то должен вести как внутреннюю, так и внешнюю политику государства. Кто-то должен быть во главе правительства, силовых структур и управлять Советом безопасности. При таком раскладе президент будет более оперативен при решении как экономических, так и социальных вопросов. Это приведет к скорейшей стабилизации политических процессов. В предлагаемой Конституции рассматривается вопрос, чтобы президент напрямую управлял правительством. Значит, президент будет нести ответственность не только за свои полномочия, но и за правительство. Таким образом, мы получаем одно ответственное лицо. В свою очередь, сила парламента заключается в том, что он непосредственно принимает участие во всех процессах. Также он наделен полномочиями импичмента. Сейчас предлагаются варианты для улучшения качества депутатского корпуса. Выражаются большие надежды на то, что по одномандатным округам в парламент пройдут сильные депутаты.

- По вашему мнению, как мы можем дойти до справедливой и независимой судебной системы?

- Это очень сложный вопрос. Как известно, уже на протяжении скольких лет у нас идет реформа судебной системы, но мы все равно не можем добиться их независимости. На мой взгляд, в этом вопросе мы должны идти на кардинальные меры. Было бы правильно, развивать самостоятельное судебное управление. По Конституции есть законы, где указаны самостоятельные «Судебный курултай», «Совет судей», «Собрание судей». Если судебная ветвь, сама не будет решать вопросы судебной власти, то она все равно будет зависимой. На выборах Верховного суда и Конституционных судей пусть участвуют президент и парламент, но остальных местных судей, пусть назначают сами судьи. Почему нельзя сделать так, чтобы решения Собрания судей, закреплял Судебный Курултай? Только так, судебная система может обрести независимость. В свою очередь ответственность судей, рассматривал бы независимый судебный орган. Основной акцент, это то, что мы при формировании Судебного органа можем выбирать ее членов и блюсти их дела. Наряду с этим, необходимо будет усилить ответственность Судебного совета.

- Также яблоком раздора при обсуждении новой Конституции стал Народный Курултай. Этому органу даются Конституционные гарантии. По-вашему, насколько нужен Курултай и какая у него миссия?

- Во-первых, Народный Курултай не в первый раз вносится в Конституцию. Он есть в Конституции от 2010 года, как орган, рассматривающий важные государственные и общественные вопросы. 52 статья Конституции. Здесь же указан порядок проведения Курултая и решение Курултая. Другими словами Конституционные гарантии Народного Курултая определены и до этого. Во-вторых, на мой взгляд, в предлагаемом варианте Конституции, Курултай рассматривается как народный институт надзора. Если сторонники Курултая придерживаются именно этой точки зрения, то это закономерность. Поскольку в разрабатываемой Конституции больше акцентов делается именно на силу народной власти. Верховенство народной власти обеспечивается через президента и ЖогоркуКенеш. Кроме того, все государственные службы ответственны перед народом и обязаны вести свою деятельность прозрачно. Это все указано в 3-й статье. Исходя из этого, президент, спикер парламента раз в год должны отчитываться перед народом. Эти нормы, усиливают механизмы народного контроля за руководителями государства. Наряду с этим, необходимо рассмотреть каждую деталь Народного Курултая. Вглядеться в ее самостоятельность, на взаимосвязь с ветвями власти и на силу принимаемых решений Народного Курултая.

- В проекте Конституции, какие есть противоречия и споры по поводу предлагаемого Курултая?

- В статье 7 в части 1, написано, что Народный Курултай является консультативным, координационным органом власти. Именно этот момент является противоречием. Согласно этому положению Народный Курултай становится верховной государственной властью. Но Народный Курултай по своему существу, по своей миссии не может быть государственным властным органом. Потому что, Народный Курултай – это орган народной власти. Он может работать от имени народа, формируясь из народа. Значит, Народный Курултай необходимо рассматривать вне системы власти. Он должен быть самостоятельным общественным органом. Корме того, в статье 3 говорится, что решения Народного Курултая носят лишь рекомендательный характер. Но, в статье 60 в части 1 говорится, что президент на основании рекомендаций Народного Курултая, снимает с постов министров, и предстателей государственных органов. Здесь решение Народного Курултая является уже не рекомендательным, а обязательным к выполнению. Это принципиальный вопрос. Поскольку общественный орган, не может давать указания государственным органам. При этом нельзя допускать, чтобы Народный Курултай стал органом, типа «Хоп годиться». И без этого есть мнения, что в случае указания полномочий Народного Курултая в Конституции, мы откатимся назад и станем как Афганистан и Туркменистан. Поэтому Народный Курултай должен быть органом, который может влиять на власть и на руководителей страны. Это бесспорный момент. При этом нельзя допускать, что бы деятельность Курултая выходила за рамки специфических возможностей органов власти. Понятно, что все эти меры требуют еще большего обсуждения и исследования.

- Спасибо за беседу!