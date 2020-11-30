Руководитель пресс-службы Президента Нургазы Анаркулов прокомментировал обращение «Комитета против политических репрессий» с требованием справедливого судебного разбирательства в отношении политзаключенных

Бишкек, "Саясат. kg". Судьи также осуществляют свою деятельность, независимо от чьей-либо воли, подчиняясь только Конституции, процессуальным и другим законам Кыргызской Республики.

Заведующий отделом информационной политики Аппарата Президента Нургазы Анаркулов прокомментировал обращение «Комитета против политических репрессий» во главе с гражданским активистом Адилем Турдукуловым о необходимости справедливого судебного разбирательства и публичного рассмотрения дел в отношении политзаключенных.

«Усилия исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова направлены на установление верховенства закона в стране и обеспечение равных прав и свобод граждан, в том числе в судах, установленных Конституцией.

В то же время Конституция и другие законы предусматривают, что в Кыргызской Республике правосудие осуществляется только судами, и любое вмешательство в деятельность судебных органов запрещено.

Правосудие в стране осуществляется на основе закона и равенства перед судом.

Судьи также осуществляют свою деятельность, независимо от чьей-либо воли, подчиняясь только Конституции, процессуальным и другим законам Кыргызской Республики.

Дела в отношении политиков, упомянутых в петиции, в настоящее время рассматриваются в суде, и правовая оценка материалов, собранных в ходе расследования, займет определенное время.

В случае нарушения судьями при рассмотрении этих дел, заинтересованные стороны вправе обратиться непосредственно в Дисциплинарную комиссию при Совете судей Кыргызской Республики для принятия мер в отношении указанных судей.

Как известно, Садыр Жапаров, Талант Мамытов и Камчыбек Ташиев, воспользовавшись своим правом на судебную защищу, обратились в суд с соответствующими заявлениями. После событий 5-6 октября возникла острая необходимость положить конец беспорядкам и вернуть страну в правовое русло в оперативном порядке. Тем самым, уголовные дела в отношении них были пересмотрены судом по вновь открывшимся обстоятельствам в установленные законом порядке и сроки», - отметил Нургазы Анаркулов.