Жылдызкан Джолдошева: Суд восстановил законность, лишив Омурбека Текебаева депутатского мандата

ЦИК нарушила закон, а суд восстановил законность и лишил Текебаева мандата.

Бывший член ЦИК, экс-депутат Жогорку Кенеша признала, что Центризбирком незаконно вернул Текебаеву статус депутата

На днях Административный суд Бишкека признал недействительным постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Бывший член ЦИК Жылдызкан Джолдошева поделилась своим мнением с Vesti.kg.

- Отвечу как бывший член Центризбиркома, - подчеркнула она. - Омурбек Текебаев считает себя «отцом» Конституции. Основные законы, по которым мы живем последние годы, были написаны им. И он сам прописал в законе, что однажды сдавший депутатский мандат не может его получить сразу. Дальше в очереди партийного списка уже другой. ЦИК нарушила закон, а суд восстановил законность и лишил Текебаева мандата. Я считаю, что это правильное, законное решение.

Источник: vesti.kg