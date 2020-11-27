Жылдызкан Джолдошева: Суд восстановил законность, лишив Омурбека Текебаева депутатского мандата

ЦИК нарушила закон, а суд восстановил законность и лишил Текебаева мандата.
Бывший член ЦИК, экс-депутат Жогорку Кенеша признала, что Центризбирком незаконно вернул Текебаеву статус депутата
На днях Административный суд Бишкека признал недействительным постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Бывший член ЦИК Жылдызкан Джолдошева поделилась своим мнением с Vesti.kg.
- Отвечу как бывший член Центризбиркома, - подчеркнула она. - Омурбек Текебаев считает себя «отцом» Конституции. Основные законы, по которым мы живем последние годы, были написаны им. И он сам прописал в законе, что однажды сдавший депутатский мандат не может его получить сразу. Дальше в очереди партийного списка уже другой. ЦИК нарушила закон, а суд восстановил законность и лишил Текебаева мандата. Я считаю, что это правильное, законное решение.
Источник: vesti.kg
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