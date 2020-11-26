Чего хочет старый политик?

Стало очевидно, что если депутат «экзаменуется» не народом, а партийным лидером, то у него не будет своего мнения, он становится марионеткой в руках власти.

Омурбек Текебаев оказывает активное сопротивление новому проекту Конституции. Он отмечает, что с таким Основным законом Кыргызстан недалеко пойдет, воспринял происходящее как первый шаг на пути к узурпации власти. Причина, по которой Текебаев оказывает сопротивление, существенна, он является автором Конституции, принятой в 2010 году, он «Отец Основного закона», как он позиционировал себя перед кыргызским народом.

В 2010 году в стране были кровопролитные события, была нестабильность и хаос, чем он и воспользовался, чтобы включить удобные для себя законы в Конституцию. Время показало, что 90% законов отвечают его интересам и планам. Стоит отметить, что он не в первый раз участвует в написании Конституции. Он был членом или руководителем рабочих групп при написании проектов Конституции в 1991, 1994, 2002, 2006 годах. Что дала стране Конституция, принятая Текебаевым в 2010 году?

Во-первых, трехглавую власть, партийный бизнес. В итоге появилась безответственная власть и малограмотные депутаты. Народ лишился права напрямую избирать своих представителей, вместо этого партийные лидеры начали решать, кто будет посредником между народом и властью. Верхние строчки в партийных списках стоили несколько сотен тысяч долларов. Парламент заполонили олигархи, которые ничего не смыслят в законотворчестве, не могут связать двух слов, но хорошо умеют приумножать, считать деньги. Говорят, некоторые слышали, как Текебаев, внося Основной закон, сказал: «Превращу партийную систему в большой бизнес». Он достиг цели, присвоил себе право народа, приводил в парламент состоятельных людей, набивая при этом свой кошелек.

Стало очевидно, что если депутат «экзаменуется» не народом, а партийным лидером, то у него не будет своего мнения, он становится марионеткой в руках власти. Если никто не несет ответственности, то во власти царит хаос, не находятся виноватые по тем или иным важным вопросам. Из-за безответственности экономика оказалась в плохом положении, накопились социальные проблемы. Страна оказалась под угрозой исчезновения. Тем не менее,Текебаев из последних сил защищает свой закон. Для него стоят превыше все личные интересы, чем будущее страны. Общественность знает, что во всех сегодняшних проблемах нужно винить Конституцию Текебаева. А он продолжает выставлять свой недостаток как достижение, бьет себя в грудь. Поступил бы он мудро, если бы вместо этого помог бы вытащить страну из болота, в которую сам и завел.

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 9