Садыр Жапаров обвинил Омурбека Текебаева в намерении продать MegaCom
Бывший и. о. президента заявил, что лидер «Ата Мекена» хотел нажиться на продаже компании
Омурбек Текебаев хотел продать компанию MegaCom Маевскому. Об этом в ходе прямого эфира на «Седьмом канале» заявил бывший и. о. президента Садыр Жапаров.
По его словам, часть денег Текебаев отдал бы государству, а часть положил бы в карман.
- Я не мог это говорить, когда занимал должность и. о. главы государства, но теперь могу об этом заявить, - сказал Жапаров. - То, что Текебаева обвиняют в продаже компании MegaCom, – это правда. Он намеревался и часть денег хотел положить к себе в карман.
Политик отметил, что Феликс Кулов и Омурбек Суваналиев знают об этом.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!