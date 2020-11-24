Садыр Жапаров обвинил Омурбека Текебаева в намерении продать MegaCom

Садыр Жапаров обвинил Омурбека Текебаева в намерении продать MegaCom

Бывший и. о. президента заявил, что лидер «Ата Мекена» хотел нажиться на продаже компании

Омурбек Текебаев хотел продать компанию MegaCom Маевскому. Об этом в ходе прямого эфира на «Седьмом канале» заявил бывший и. о. президента Садыр Жапаров.

По его словам, часть денег Текебаев отдал бы государству, а часть положил бы в карман.

- Я не мог это говорить, когда занимал должность и. о. главы государства, но теперь могу об этом заявить, - сказал Жапаров. - То, что Текебаева обвиняют в продаже компании MegaCom, – это правда. Он намеревался и часть денег хотел положить к себе в карман.

Политик отметил, что Феликс Кулов и Омурбек Суваналиев знают об этом.​

Источник: vesti.kg